Служба безпеки затримала ще двох ворожих агентів, які коригували повітряні удари російських військ по Київській та Запорізькій областях.

Наведенням ворожих атак займалися завербовані російськими спецслужбами місцеві жителі, повідомили в СБУ.

Агенти РФ коригували удари по Київщині і Запоріжжю

Слідство встановило, що вони були ідейними прихильниками рашизму та очікували на повну окупацію України.

Зараз дивляться

– За інструкцією російського куратора, фігурант зі столиці відстежував розташування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, – йдеться у повідомленні.

Для встановлення координат української протиповітряної оборони агент обходив території поблизу Києва та позначав ймовірні позиції українських військових на Google-картах.

Інший затриманий працював водієм у поштовому відділенні в Запоріжжі. Під час доставки посилок по області він фіксував геолокації та напрямки руху колон Сил оборони України.

Співробітники СБУ задокументували діяльність обох агентів та затримали їх. Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони, які містили докази співпраці з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники Департаменту захисту національної державності спільно зі слідчими Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України.

Нагадаємо, у квітні було затримано двох агентів РФ у Житомирський області. Зловмисники намагалися здійснити навмисне вбивство військового ЗСУ – Героя України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.