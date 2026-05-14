Коригували атаки по Києву та Запоріжжю: СБУ затримала двох агентів РФ
- СБУ затримала двох агентів РФ, які коригували повітряні удари по Київській та Запорізькій областях.
- Один із фігурантів шукав позиції ППО біля Києва, а інший у Запоріжжі фіксував маршрути руху колон ЗСУ.
Служба безпеки затримала ще двох ворожих агентів, які коригували повітряні удари російських військ по Київській та Запорізькій областях.
Наведенням ворожих атак займалися завербовані російськими спецслужбами місцеві жителі, повідомили в СБУ.
Агенти РФ коригували удари по Київщині і Запоріжжю
Слідство встановило, що вони були ідейними прихильниками рашизму та очікували на повну окупацію України.
– За інструкцією російського куратора, фігурант зі столиці відстежував розташування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, – йдеться у повідомленні.
Для встановлення координат української протиповітряної оборони агент обходив території поблизу Києва та позначав ймовірні позиції українських військових на Google-картах.
Інший затриманий працював водієм у поштовому відділенні в Запоріжжі. Під час доставки посилок по області він фіксував геолокації та напрямки руху колон Сил оборони України.
Співробітники СБУ задокументували діяльність обох агентів та затримали їх. Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони, які містили докази співпраці з ФСБ.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Комплексні заходи проводили співробітники Департаменту захисту національної державності спільно зі слідчими Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України.
