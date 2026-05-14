Народному депутату Олександру Дубінському, підозрюваному у державній зраді, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Запобіжний захід для Дубінського

Хоч правоохоронці не називають імені нардепа, але йдеться, ймовірно, про Олександра Дубінського.

За даними слідства, народний депутат поширював у соцмережах дописи, спрямовані на формування вигідних Росії наративів, дискредитацію державної політики України та створення передумов для зриву мобілізації.

Висновки експертиз констатували, що матеріали містили ознаки поширення наративів, характерних для російської пропаганди.

5 травня нардепу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада).

Сьогодні Дубінському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів без права внесення застави.

У себе в Telegram-каналі Олександр Дубінський підтвердив рішення суду та повідомив, що суддя постановив перевести його до Менської колонії № 91.

27 січня Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурорів, скасувавши рішення суду першої інстанції про можливість внесення застави для Дубінського.

Джерело : Офіс генпрокурора

