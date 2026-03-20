После того, как вы получили повестку, могут направить на медицинский осмотр. Военно-врачебная комиссия после проверки состояния здоровья мобилизованного принимает решение, пригодны ли вы к военной службе.

Как обжаловать решение ВВК в 2026 году, куда обращаться и что для этого необходимо

Когда и зачем обжалуют решение ВВК

Решение ВВК можно обжаловать в следующих случаях:

Для установления реальной степени годности к военной службе военнообязанных, мобилизация которых началась по инициативе ТЦК.

Прохождение ВВК по направлению РТЦК и СП является судьбоносным этапом для каждого военнообязанного, ведь окончательно решается вопрос, будет ли он направлен на военную службу или нет.

По словам адвоката Джамала Стаценко, обжаловать решение ВВК, если у вас есть реальные проблемы со здоровьем, можно и даже нужно. Ведь хронические или временные заболевания во время выполнения боевого задания могут подвергнуть необоснованной опасности как военнослужащего, так и его побратимов, что точно никому не нужно.

Как и где обжаловать решение ВВК

В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, решение ВВК может пересматриваться:

Постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВЛК или в судебном порядке.

Решение, постановления ЦВЛК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Жалобы на действия (бездействие) или постановления ВЛК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности в ВЛК Киевского городского ТЦК и СП, Севастопольского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП, ТЦК и СП, ТЦК и СП Автономной Республики Крым.

Какие существуют основания для обжалования ВЛК

Перечень таких оснований не может быть исчерпывающим. Например:

наличие или отсутствие заболевания были установлены врачом не той специализации;

была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей болезней

физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе;

при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней.

Важно, что по словам Джамала, вышеуказанный алгоритм является действенным исключительно в случае наличия незамеченной болезни или ошибки со стороны ВВК, и отнюдь не должен рассматриваться как способ затягивания процесса мобилизации с целью уклонения от воинского долга.

Как обжаловать ВВК во внесудебном порядке

В соответствии с Положением №402 (о ВВК), при медицинском осмотре военнослужащих метод индивидуальной оценки пригодности их к военной службе должен применяться в каждом случае.

ВВК должна учитывать их возраст, образование, военную специальность, подготовку, опыт, фактическую работоспособность, направленность к дальнейшему прохождению военной службы, мнение командования и начальника медицинской службы воинской части, изложенные в служебной и медицинской характеристиках, и возможность дальнейшего прохождения военнослужащим военной службы на должности, которая наиболее соответствует состоянию его здоровья.

Иными словами, пока пригодность к военной службе не установлена в определенном законом порядке, лицо не может получить статус военнослужащего.

Такая же ситуация и с военными: при наличии достаточных оснований — они могут быть признаны непригодными к военной службе с последующим увольнением или временно непригодными с повторным прохождением комиссии.

Как обжаловать решение ВВК и какие для этого нужны документы

По словам юриста Полины Марченко, если вы прошли комиссию ВВК, и в решении такой комиссии не отражено реальное состояние вашего здоровья, то лучше в первую очередь оспаривать решение по досудебному порядку.

Поскольку, если вы не добьетесь положительного результата, то можете потом обратиться в суд.

Однако если вы сразу пойдете в суд, вы уже не сможете использовать досудебный порядок обжалования.

Для обжалования решения ВВК вам необходимо подать жалобу в вышестоящий ВВК, то есть в областную или центральную ВВК. В такой жалобе вам обязательно нужно отметить, с чем именно из предыдущего решения ВВК вы не согласны и где врачи допустили ошибку. При этом обязательно нужно добавить к жалобе медицинские документы и предварительное решение комиссии. Это необходимо для того, чтобы вы подтвердили свои слова. Пригодятся также врачебные выводы, исследования, выписки из истории болезни или любые другие лабораторные анализы, которые могут подтвердить реальное состояние вашего здоровья. По результатам рассмотрения вашей жалобы вас могут направить на контрольное врачебное обследование в ВВК вышестоящего уровня (т.е. туда, куда вы подавали жалобу). По результатам прохождения этой ВВК вам предоставят новый вывод о состоянии вашего здоровья, который и будет приниматься во внимание центрами комплектования. Однако если вы не соглашаетесь с этим выводом, можете обжаловать решение уже в центральной ВВК или в суде.

Какие сроки обжалования решения ВЛК

Сроки обжалования решения ВВК регулируются Кодексом административного судопроизводства Украины (КАСУ), статья 122.

Согласно документу, для обращения в административный суд за защитой прав, свобод и интересов человека устанавливается шестимесячный срок (если не установлено иное). Он исчисляется со дня, когда лицо узнало (должно было узнать) о нарушении своих прав, свобод или интересов.

Обратиться в административный суд можно в трехмесячный срок (если не установлено иное), который исчисляется со дня возникновения оснований, дающих субъекту властных полномочий право на предъявление определенных законом требований.

Субъектом властных полномочий является орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностное или служебное лицо, а также другой субъект при осуществлении ими властных управленческих функций на основе законодательства.

Отметим, что обжаловать решение ВВК исключительно по медицинским показаниям невозможно, ведь это не входит в компетенцию суда. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК.

Также он может обязать провести повторный медицинский осмотр и дообследование военнослужащего в случае отказа соответствующей ВВК их проводить.

