Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз завершує підготовку пакета підтримки України на €6 млрд, який стосуватиметься безпілотників. За її словами, Росія відкрито зневажає дипломатичні зусилля.

Цю заяву глава ЄК зробила після масованої російської атаки по Україні 13-14 травня.

Пакет допомоги на €6 млрд для забезпечення БпЛА

За словами фон дер Ляєн, минулої ночі Росія здійснила одну з найдовших і найжорстокіших атак дронами по території України.

– Це була ще одна ніч смерті та руйнувань. А також свавільні удари по цивільному населенню. Поки Росія відкрито зневажає дипломатичні зусилля, ми продовжуємо зміцнювати Україну. Ми завершуємо підготовку пакета допомоги на €6 млрд для забезпечення безпілотниками, – повідомила фон дер Ляєн у мережі Х.

Вона наголосила, що ЄС і надалі посилює тиск на військову економіку Росії шляхом запровадження дедалі жорсткіших санкцій.

Нагадаємо, під час пленарного засідання Європейського парламенту 29 квітня фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає від ЄС на €6 млрд на дрони у другому кварталі 2026 року.

Упродовж 13-14 травня Росія здійснила масштабну атаку на Україну. Російські війська завдали ударів кількома хвилями, застосувавши 1567 ударних безпілотників і 56 ракет різних типів.

Як заявив президент Володимир Зеленський, це була спеціально спланована тактика терору.

Вона передбачала накопичення засобів ураження для одночасного масованого удару з метою перевантаження української системи протиповітряної оборони.

