Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад военных и министра обороны Михаила Федорова по итогам апреля.

По его словам, потери РФ превысили 35 тыс. военных, а количество роботизированных миссий достигло более 10 200.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Доклад военных за апрель: что известно

По словам президента, за апрель российская армия понесла значительные потери — более 35 тыс. убитыми и тяжело ранеными.

Он отметил, что все поражения имеют подтверждение, а Силы обороны сохраняют стабильный уровень удержания позиций.

Отдельно во время доклада речь шла о росте эффективности ударов на расстоянии более 20 км.

Количество таких поражений выросло вдвое по сравнению с мартом и вчетверо — по сравнению с февралем.

— И будет еще больше. Это приоритетное направление, — подчеркнул президент.

Роботизированные системы и дроны

Еще одним ключевым вопросом стали роботизированные миссии.

По словам Зеленского, за апрель выполнено более 10 200 логистических и эвакуационных задач с помощью наземных роботизированных комплексов.

Президент отметил, что это существенный результат, однако в масштабах фронта таких операций нужно больше.

Соответственно, увеличение производства, поставок и контрактирования НРК определено одним из приоритетов.

Также Украина планирует наращивать производство всех типов дронов и роботизированных систем.

По словам президента, май должен показать еще более высокие результаты в этом направлении.

Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ, российская армия продолжает нести значительные потери на фронте.

Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 970 российских военных.

Общие потери РФ по состоянию на 5 мая 2026 года превышают 1,3 млн человек.

Кроме того, украинские военные уничтожили тысячи единиц техники, в том числе почти 12 тыс. танков, более 24 тыс. боевых бронированных машин и более 41 тыс. артиллерийских систем.

