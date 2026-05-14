Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що українська армія в ході війни стала найпотужнішими збройними силами у всій Європі.

– Щоб було зрозуміло, українські Збройні сили є найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у всій Європі на даний момент, очевидно, завдяки значній допомозі, яку вони отримали, а також завдяки бойовому досвіду, який вони набули, – заявив Рубіо в коментарі Fox News.

Він також зазначив, що зараз російська армія щомісяця втрачає у п’ять разів більше військових, ніж українська сторона. При цьому Україна є меншою державою у має меншу армію.

На думку Рубіо, необхідність вести війну змусила українців розробляти нові тактики, методи, нове спорядження та технології.

– Це створює своєрідну гідридну асиметричну війну. Це вражає, – зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками квітня втрати РФ перевищили 35 тис. осіб. Йдеться про загиблих і тяжкопоранених військових.

За словами Зеленського, протягом квітня було виконано понад 10 200 логістичних та евакуаційних завдань із використанням наземних роботизованих комплексів.

Президент додав, що для потреб фронту таких операцій необхідно більше.

Тому одним із пріоритетів визначено збільшення виробництва, постачання та контрактування НРК.

