Україна повернула додому 205 військовослужбовців у рамках обміну з Росією у форматі 1000 на 1000. Звільнені українці читали вірші, передавали вітання своїм близьким та висловлювали сподівання якнайшвидше побачитися з рідними.

Факти ICTV зібрали перші емоції українців, яких вдалося повернути додому.

Обмін полоненими 15 травня 2026: перші емоції українців

Оприлюднено кадри повернення українських захисників з російського полону.

Як можна побачити на оприлюднених відео, українці одразу телефонували своїм рідним та близьким, щоб почути їхній голос, сказати, що тепер все добре, і незабаром вони будуть вдома.

Вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/5ZZJXj71eN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2026

Журналістка Фактів ICTV Ольга Чайко поділилася відео, як захисник 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського передає вітання своїй родині та висловив сподівання, що якнайшвидше побачить батьків.

У Державній прикордонній службі України оприлюднили відео, як ще один звільнений український воїн прочитав вірш.

У п’ятницю, 15 травня, Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими в межах 1000 на 1000. Україні вдалося повернути додому 205 військовослужбовців.

