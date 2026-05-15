Марина Терюханова, редакторка стрічки
Як зареєструватися у Резерв+ та що необхідно для оновлення даних
Міноборони запустило мобільний застосунок Резерв+, за допомогою якого військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані.
Застосунок Резерв+: як зареєструватися
Щоби зареєструватися у застосунку та отримати дані з реєстру Оберіг, необхідно виконати кілька простих кроків.
Розказуємо детальніше, як зареєструватися у Резерв+:
- Завантажити мобільний застосунок Резерв+. Зробити це можна через App Store та Google Play Market.
- Авторизуватися за допомогою системи BankID НБУ;
- Підтвердити або уточнити особисті дані:
мобільний телефон:
адресу електронної пошти:
поточну адресу проживання:
- Придумати пароль з 4 цифр та налаштування входу за біометричними даними.
Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити всю наявну інформацію з реєстру Оберіг.
Також у застосунку Резерв+ є QR-код, за допомогою якого представники ТЦК та СП зможуть швидко отримати інформацію про статус військовозобовʼязаної особи.
Дивіться відео, як зареєструватися у додатку Резерв+:
Як стати на військовий облік онлайн через Резерв+
Постановка на військовий облік в Україні поступово переходить у цифровий формат — тепер пройти цю процедуру можна без відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Оформити облік дозволяє онлайн-сервіс у застосунку Резерв+, зокрема й для громадян, які перебувають за межами країни.
У Міністерстві оборони зазначають, що нова опція доступна не всім категоріям громадян, а лише визначеним групам.
Онлайн-постановка на облік передбачена виключно для тих, хто стає на нього вперше. Особи, які вже були зняті з обліку, а також жінки, повинні оформлювати процедуру особисто через ТЦК та СП.
Щоб скористатися сервісом у Резерв+, потрібно встановити або оновити застосунок, пройти авторизацію та обрати функцію Стати на облік. Після подання запиту система опрацьовує дані автоматично, а результат з’являється в електронному профілі користувача.
У разі успішного проходження процедури в застосунку формується Резерв ID зі статусом:
- На обліку — для громадян віком 17–24 років;
- Військовозобов’язаний — для чоловіків 25–59 років.
У відомстві підкреслюють, що цифровий формат дозволяє пройти процедуру без паперових документів і без проходження медичного огляду, а також значно скорочує час оформлення та навантаження на ТЦК та СП.
Новий механізм насамперед спрощує процедуру для призовників і військовозобов’язаних, дозволяючи уникнути черг та особистих візитів.
Онлайн-постановка доступна юнакам 2009 року народження — до 31 липня включно. Також нею можуть скористатися чоловіки віком від 18 до 59 років, у тому числі ті, хто перебуває за кордоном.
Водночас обов’язковою умовою є відсутність попереднього військового обліку, а також наявність біометричних документів — ID-картки або закордонного паспорта нового зразка.