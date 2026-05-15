Міноборони запустило мобільний застосунок Резерв+, за допомогою якого військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані.

Застосунок Резерв+: як зареєструватися

Щоби зареєструватися у застосунку та отримати дані з реєстру Оберіг, необхідно виконати кілька простих кроків.

Розказуємо детальніше, як зареєструватися у Резерв+:

Завантажити мобільний застосунок Резерв+. Зробити це можна через App Store Google Play Market

Авторизуватися за допомогою системи BankID НБУ;

Підтвердити або уточнити особисті дані:

мобільний телефон:

адресу електронної пошти:

поточну адресу проживання:

Придумати пароль з 4 цифр та налаштування входу за біометричними даними.

Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити всю наявну інформацію з реєстру Оберіг.

Також у застосунку Резерв+ є QR-код, за допомогою якого представники ТЦК та СП зможуть швидко отримати інформацію про статус військовозобовʼязаної особи.

Як стати на військовий облік онлайн через Резерв+

Постановка на військовий облік в Україні поступово переходить у цифровий формат — тепер пройти цю процедуру можна без відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Оформити облік дозволяє онлайн-сервіс у застосунку Резерв+, зокрема й для громадян, які перебувають за межами країни.

У Міністерстві оборони зазначають, що нова опція доступна не всім категоріям громадян, а лише визначеним групам.

Онлайн-постановка на облік передбачена виключно для тих, хто стає на нього вперше. Особи, які вже були зняті з обліку, а також жінки, повинні оформлювати процедуру особисто через ТЦК та СП.

Щоб скористатися сервісом у Резерв+, потрібно встановити або оновити застосунок, пройти авторизацію та обрати функцію Стати на облік. Після подання запиту система опрацьовує дані автоматично, а результат з’являється в електронному профілі користувача.

У разі успішного проходження процедури в застосунку формується Резерв ID зі статусом:

На обліку — для громадян віком 17–24 років;

Військовозобов’язаний — для чоловіків 25–59 років.

У відомстві підкреслюють, що цифровий формат дозволяє пройти процедуру без паперових документів і без проходження медичного огляду, а також значно скорочує час оформлення та навантаження на ТЦК та СП.

Новий механізм насамперед спрощує процедуру для призовників і військовозобов’язаних, дозволяючи уникнути черг та особистих візитів.

Онлайн-постановка доступна юнакам 2009 року народження — до 31 липня включно. Також нею можуть скористатися чоловіки віком від 18 до 59 років, у тому числі ті, хто перебуває за кордоном.

Водночас обов’язковою умовою є відсутність попереднього військового обліку, а також наявність біометричних документів — ID-картки або закордонного паспорта нового зразка.

