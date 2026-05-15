Українські воїни уразили літак Бе-200 Альтаір, гвинтокрил Ка-27, зенітний ракетний комплекс Тор-М2, зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1 та корабель із боєкомплектом, які використовували російські війська.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем та командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

Визначається, що у координації з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем підрозділи здійснили серію ударів по авіації, засобах протиповітряної оборони, логістичних об’єктах та місцях розташування особового складу армії Росії.

Внаслідок успішної атаки оператори 1 окремого центру уразили літак-амфібію Бе-200 Альтаір та гвинтокрил Ка-27 у місті Єйськ на території Російської Федерації.

Водночас бійці підрозділу уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь-С1 у тимчасово окупованому Криму та корабель-суховантаж із боєкомплектом у Бердянську.

Unmanned Systems Forces struck a Be-200 “Altair” aircraft, a Ka-27 helicopter, a “Tor-M2” SAM system, a “Pantsir-S1” air defense system, and a ship with ammunition In coordination with the Deep Strike Center of the Unmanned Systems Forces, units carried out a series of targeted… pic.twitter.com/xMu9XnzpAy — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) May 15, 2026

Крім цього, оператори 427 окремої бригади Рарог уразили зенітний ракетний комплекс Тор-М2 у Луганській області.

Також бійці 414 бригади Птахи Мадяра разом з 20 бригадою К-2 завдали удару по навчальному центру та пункту тимчасової дислокації російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області.

