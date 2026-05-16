У ніч на 16 травня (з 18:00 15 травня) російський ворог атакував Україну 294 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 16 травня

Так, росіяни запускали безпілотники з Орла, Курська, Брянська, Міллерова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, а також з населеного пункту Гвардійське та з мису Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00, сили протиповітряної оборони збили та придушили 269 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на дев’яти локаціях.

Сьогодні зранку у Запоріжжі пролунали вибухи. Ворог атакував ударними дронами. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 543-ю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Воздушные силы ВСУ

