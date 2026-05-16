Атака на Україну: сили ППО знешкодили 269 ворожих дронів із 294
У ніч на 16 травня (з 18:00 15 травня) російський ворог атакував Україну 294 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака на Україну 16 травня
Так, росіяни запускали безпілотники з Орла, Курська, Брянська, Міллерова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, а також з населеного пункту Гвардійське та з мису Чауда, що в окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00, сили протиповітряної оборони збили та придушили 269 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на дев’яти локаціях.
Сьогодні зранку у Запоріжжі пролунали вибухи. Ворог атакував ударними дронами. Попередньо відомо про двох постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 543-ю добу.
