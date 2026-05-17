У Чернігівській області невідомі браконьєри вбили самця лося європейського з Червоної книги України.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Чернігівській області.

Лось із Червоної книги став жертвою браконьєрів

За даними Держекоінспекції, 16 травня на території Чернігівського району інспектори отримали оперативну інформацію про браконьєрське полювання від єгерської служби одного з мисливських господарств Городнянської територіальної громади.

Зараз дивляться

Зазначається, що державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області виїхали на місце події.

– На жаль, інформація підтвердилася. Зафіксовано факт незаконного добування самця лося європейського виду, занесеного до Червоної книги України та такого, що перебуває під особливою охороною держави, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують в Держекоінспекції, на місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу поліції. Наразі складено відповідні матеріали, а правоохоронні органи проводять слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб.

– Особливе обурення викликає той факт, що в умовах воєнного стану, у прикордонній Чернігівській області, є особи, які заради легкої наживи свідомо знищують рідкісних диких тварин, – наголошується в заяві.

У Держекоінспекції додали, що подібні дії не лише порушують закон, а також завдають непоправної шкоди природному середовищу та ставлять під загрозу збереження унікальної української фауни.

Окремо Держекоінспекція у Чернігівській області наголосила, що рішення про відкриття сезону полювання на території регіону в 2026 році не ухвалювалося. Саме тому будь-яке полювання на території Чернігівщини є незаконним.

Фото: Державна екологічна інспекція у Чернігівській області

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.