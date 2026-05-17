Під час руху потягу Чоп – Захонь пасажирці закинули валізу з безакцизними сигаретами.

Пасажирці потяга Чоп – Захонь закинули валізу з безакцизними сигаретами

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, у залізничному пункті пропуску Чоп (Дружба) прикордонники Чопського загону виявили партію безакцизних сигарет, які намагалися незаконно переправити пасажирським потягом до Угорщини.

За оперативною інформацією, військовослужбовці Державної прикордонної служби України зупинили на вантажному напрямку пункту пропуску поїзд сполученням Чоп – Захонь, який після проходження всіх видів контролю прямував зі станції Чоп на виїзд з України.

Зараз дивляться

Під час перевірки правоохоронці залучили службового собаку. Чотирилапий спрацював на валізу однієї з пасажирок — 18-річної місцевої жительки. У результаті огляду прикордонники разом з митниками виявили у ній 300 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України. Їх закинули у вагон під час руху транспортного засобу на шляху прямування до державного кордону.

Виявлені тютюнові вироби вилучили співробітники митниці.

Наразі встановлюється вартість вилученої продукції та проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до правопорушення. Вся відповідна інформація відправлена до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.