Президент Володимир Зеленський заявив, що українська далекобійність “значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі”.

У вечірньому відеозверненні голова нашої держави зауважив, що партнери України бачать зміни як у настроях щодо війни, так і у здатності Сил оборони досягати цілей на території РФ.

Зеленський наголосив, що війна “повертається” до Росії, а це є сигналом про наслідки агресії проти України.

– Війна цілком передбачувано повертається в “родную гавань”, і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу – саме проти народу, – повідомив голова держави.

У цьому контексті Зеленський нагадав, що сьогодні Сили оборони України, СБУ та наша розвідка дуже масштабно відпрацювали по Московському регіону.

– Хороша хвиля наших дипстрайків – забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО.

За словами президента України, Кремль свій район влади береже найбільше, але українські далекобійні кроки долають вже і потужну ППО навколо Москви.

