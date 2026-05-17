Війна повертається в “родную гавань”: Зеленський про українську далекобійність
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська далекобійність “значно змінює ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі”.
Зеленський про українську далекобійність
У вечірньому відеозверненні голова нашої держави зауважив, що партнери України бачать зміни як у настроях щодо війни, так і у здатності Сил оборони досягати цілей на території РФ.
Зеленський наголосив, що війна “повертається” до Росії, а це є сигналом про наслідки агресії проти України.
– Війна цілком передбачувано повертається в “родную гавань”, і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу – саме проти народу, – повідомив голова держави.
У цьому контексті Зеленський нагадав, що сьогодні Сили оборони України, СБУ та наша розвідка дуже масштабно відпрацювали по Московському регіону.
– Хороша хвиля наших дипстрайків – забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО.
За словами президента України, Кремль свій район влади береже найбільше, але українські далекобійні кроки долають вже і потужну ППО навколо Москви.