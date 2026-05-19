Україна очікує можливої загрози у війні з Росією з боку Білорусі на тлі контактів диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю 24 Каналу.

Паліса про загрозу наступу з Білорусі

Павло Паліса наголосив, що насамперед хотів би зазначити, що Білорусь постійно будуть розглядати як потенційну загрозу, допоки у Мінську зберігатиметься лояльний до Путіна режим.

– Ми всі пам’ятаємо події напередодні повномасштабного вторгнення, коли так званий лідер Білорусі заявив про те, що його країна ніколи не нападе на Україну. Результат ми всі пам’ятаємо. Тож на цю загрозу ми зважаємо й реагуємо відповідно, – пояснив він.

Паліса також зауважив, що навіть те, що під час нещодавньої масованої атаки російські дрони оминали білоруську територію й не перетинали білоруські кордони, не означає, що Мінськ більше не допомагає у запуску безпілотників та ракет по Україні.

– Я б не робив таких поспішних висновків. Якщо РФ не здійснює запуск із території Білорусі, то, можливо, вона використовує якесь обладнання, яке допомагає керувати тими безпілотниками з території Білорусі, – підсумував заступник керівника ОП.

Раніше Міністерство оборони Білорусі повідомило, що Мінськ та Москва розпочали спільні військові тренування, під час яких відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів та підготовку до їх можливого застосування.

Українське МЗС, коментуючи ядерні навчання РФ і Білорусі, зауважило, що вони переступили всі червоні лінії.

Нагадаємо, українська розвідка зафіксувала додаткові контакти між РФ та Олександром Лукашенком щодо залучення Білорусі до нових агресивних операцій.

Президент Володимир Зеленський доручив Силам оборони посилити відповідний напрямок і підготувати план реагування.

