З настанням тепла різко зросла кількість дитячих травм, пов’язаних із використанням електросамокатів, мотоциклів та велосипедів.

Електросамокати стали однією з найголовніших причин госпіталізації неповнолітніх, повідомили в Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит.

Діти все частіше травмуються під час катання на самокатах

До 30% усіх звернень до відділення екстреної медичної допомоги та травмпункту НДСЛ Охматдит становлять діти з тяжкими ушкодженнями.

Медики вже зафіксували перший летальний випадок.

Лікарі зазначають, що швидкість, яку розвиває цей вид транспорту, перетворює будь-яке падіння на так звану високоенергетичну травму.

– Організм дитини фізіологічно не пристосований до таких навантажень і механізмів удару. Тому навіть на перший погляд “звичайне” падіння на швидкості може призвести до тяжких ушкоджень: переломів, черепно-мозкових травм, ушкоджень хребта та внутрішніх органів, – пояснює завідувач травмпункту Охматдиту Олександр Мухопад.

Найчастіше медики фіксують не лише забиття чи переломи кінцівок, а саме поєднані травми. Вони потребують складних багатогодинних операцій і тривалої реабілітації, яка може тривати місяцями.

За словами завідувача відділення Emergency Сергія Клименка, щодня до лікарні надходять тяжкі пацієнти, які потребують термінового хірургічного втручання.

Найбільшу загрозу для життя становлять:

тяжкі черепно-мозкові ушкодження;

внутрішньочерепні крововиливи;

травми грудної клітки та органів черевної порожнини;

множинні переломи зі зміщеннями та відкриті рани.

Основною причиною таких трагедій лікарі називають повне нехтування правилами безпеки. Більшість дітей і підлітків катаються без шоломів, наколінників та іншого захисного спорядження.

Крім того, неповнолітні часто їздять на одному самокаті удвох або навіть утрьох, виїжджають на проїжджу частину та не знають базових правил дорожнього руху.

В Охматдиті наголошують, що через відсутність законодавчого врегулювання пересування на електросамокатах та іншому мікротранспорті вся відповідальність покладається на батьків.

Посилений контроль за дозвіллям дітей і використання захисного шолома можуть запобігти трагедіям, адже одна необережна поїздка здатна назавжди змінити або скалічити життя.

Смертельна ДТП за участі самоката: що відомо

Поліцейські Київщини розслідують обставини смертельної ДТП у Фастівському районі, в якій загинула дитина.

3 травня по вулиці Чумацькій в селі Гатне сталася аварія за участі автомобіля та електросамоката.

37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись головною дорогою, на перехресті з вулицею Трояндова, яка є другорядною, здійснив зіткнення з електросамокатом, на якому перебували двоє малолітніх.

Унаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, а 8-річний потерпілий отримав численні травми та був госпіталізований.

