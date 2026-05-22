Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч проти 22 травня Сили оборони атакували нафтопереробний завод у Ярославлі за близько 700 кілометрів від українського кордону.

Про це йому доповів головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський.

Що сказав Зеленський про атаки на НПЗ Росії

Володимир Зеленський, коментуючи українську атаку на НПЗ у Ярославлі, зауважив, що таким чином оборонці “повертають війну додому, в Росію”, що, на його думку, є цілком справедливим.

Він попередив, що готуються й інші прояви українських “далекобійних санкцій та мідлстрайків” у відповідь на російські удари по Україні.

За підрахунками українського лідера, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали понад 145 тисяч осіб.

– Зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців, – уточнив Зеленський.

Він додав, що у прикордонні Сумської області ЗСУ досягають визначених цілей, знищують російський особовий склад та техніку окупантів на цьому й інших напрямках.

Президент висловив окрему подяку операторам дронів за влучність, а також – десантникам та штурмовикам, які забезпечують “активні бойові дії”.

Атака дронів 22 травня: що відомо

Telegram-паблік ASTRA вважає, що ймовірною метою нічної атаки українських дронів став НПЗ ПАТ Славнефть-ЯНОС.



Відомо, що цей НПЗ в Ярославлі у середньому переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік і входить до п’ятірки найбільших російських НПЗ. Він є основним переробним активом вертикально-інтегрованої компанії ПАТ НГК Славнефть, 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ НК Роснефть та ПАТ Газпром.

Українські дрони неодноразово атакували цей завод і раніше.

Нагадаємо, практично всі ключові нафтопереробні заводи центральної частини РФ зазнали перебоїв у роботі після останніх ударів українських безпілотників.

