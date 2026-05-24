Національний музей Чорнобиль знищено під час атаки на Київ
Російська масована атака на Київ 24 травня знищила Національний музей Чорнобиль. Через вибухову хвилю в сусідніх будинках повилітали вікна, а на місці руйнувань затримали мародера.
Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.
Знищено музей Чорнобиль у Києві 24 травня: що відомо
За словами Ярослава Ємельяненка, будівля Національного музею Чорнобиль була знищена під час російського обстрілу столиці вночі проти 24 травня.
— Знищений Національний музей Чорнобиль. Пам’ятка архітектури, — написав він.
Ємельяненко зазначив, що відчуття після руйнування музею схожі на ті, які були після знищення російськими військами об’єктів у Чорнобильській зоні у 2022 році.
Він також повідомив, що через вибухову хвилю у сусідніх житлових будинках повилітали вікна.
Крім того, за словами голови Асоціації чорнобильських операторів, в одній із квартир вдалося затримати мародера, якого передали поліції.
— Важко, та головне, що всі живі. Злість тільки зростає. Поки живі, будемо мститись, — додав Ємельяненко.
Пізніше президент України Володимир Зеленський приїхав до Національного музею Чорнобиль, пошкодженого внаслідок нічної російської атаки.
За словами кореспондента Суспільного, Зеленський зайшов у будівлю музею, оглянув пошкодження, поговорив з очільником МВС Клименком та поїхав з місця.
Нагадаємо, що серія потужних вибухів у Києві пролунала вночі проти 24 травня під час масованої атаки РФ дронами та ракетами.
За даними міської влади, у столиці загинули дві людини. Постраждалих наразі 56, двоє серед них — діти.
Пошкодження та пожежі виникли в усіх районах Києва.
Зокрема, у Шевченківському районі сталися руйнування житлових будинків і масштабні пожежі, в Оболонському — горів житловий будинок та гіпермаркет, а в Шевченківському уламки влучили у ТЦ Квадрат і супермаркет.
