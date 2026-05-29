В ночь на 29 мая и утром российские войска продолжили атаки по Украине. Под ударами оказались Запорожье, а также гражданское судоходство в Черном море вблизи Одесской области.

В то же время Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам оккупантов в Крыму и Донецкой области, а США на заседании Совбеза ООН жестко осудили новую волну российских атак по украинским городам.

Атака на Запорожье

Утром 29 мая российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

В Александровском районе повреждены четыре многоквартирных дома. В зданиях выбиты окна, изуродованы балконы и фасады. Разрушениям также подверглись нежилые помещения.

Из-за последствий обстрела один из подъездов временно остался без газоснабжения.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии количество раненых возросло до трех. Среди них — две 80-летние женщины и 47-летняя жительница города. У пострадавших диагностировали осколочные ранения лица, грудной клетки и ног.

Россия атаковала гражданские суда возле Одесской области

Вечером и ночью российские беспилотники атаковали три гражданских торговых судна, которые двигались по Украинскому морскому коридору в Черном море.

По данным вице-премьера Алексея Кулебы, под удар попали суда под флагами Вануату, Коморских Островов и Панамы.

На борту возникли пожары, которые экипажи смогли ликвидировать собственными силами. На сухогрузе ANT под флагом Вануату, принадлежащем турецкому судовладельцу, который направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию, двое моряков получили легкие ранения.

Поврежденное судно отбуксировали для ремонта.

Кроме ударов по гражданским судам, ночью Одесская область подверглась массированной атаке ударными беспилотниками. На юге области из-за повреждения линий электропередач без света остались около 4 тыс. абонентов.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет.

В Одесской ОГА отметили, что большинство вражеских целей было уничтожено силами обороны, однако полностью избежать последствий очередной атаки не удалось.

Дрон РФ врезался в многоэтажку в Румынии

Во время очередной атаки по Украине российский беспилотник залетел на территорию Румынии и врезался в десятиэтажный жилой дом в городе Галац.

Перед инцидентом в приграничных регионах страны объявили воздушную тревогу, а в небо подняли истребители F-16.

Беспилотник взорвался после удара о крышу многоэтажки. В результате взрыва и пожара повреждены квартира на десятом этаже, лифтовая шахта, лестничные клетки и несколько автомобилей возле дома.

Двое жителей квартиры самостоятельно эвакуировались. По предварительным данным, серьезных травм они не получили.

Силы обороны поразили военные объекты РФ на ВОТ

В ночь на 29 мая украинские военные нанесли серию ударов по объектам российской армии на временно оккупированных территориях.

Среди пораженных целей — радиолокационная станция СТ-68 в Феодосии, которую оккупанты использовали для обнаружения и сопровождения воздушных целей в системе ПВО.

Также под удары попали пункты управления беспилотниками в районах Калинового и Новогродовки в Донецкой области.

Кроме этого, Силы обороны поразили несколько складов материально-технического обеспечения и склад боеприпасов российских войск.

В Генштабе также подтвердили уничтожение пункта управления противника вблизи Парасковиевки. По предварительным данным, безвозвратные потери оккупантов после этого удара составили не менее 18 военных.

США в Совбезе ООН осудили удары России по Украине

Во время заседания Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты резко раскритиковали последние массированные российские атаки по Украине.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс назвала удары по Киеву и другим украинским городам «варварской эскалацией» и подчеркнула, что преднамеренные атаки по гражданскому населению являются неприемлемыми.

Вашингтон призвал Россию немедленно прекратить обстрелы и перейти к переговорам.

В США также выразили обеспокоенность из-за угрозы дипломатическим учреждениям во время российских атак и в очередной раз подчеркнули, что единственным путем к завершению войны остаются дипломатия и полное прекращение огня.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 556-е сутки.

