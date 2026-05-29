У ніч проти 29 травня та зранку російські війська продовжили атаки по Україні. Під ударами опинилися Запоріжжя, а також цивільне судноплавство у Чорному морі поблизу Одещини.

Водночас Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах окупантів у Криму та на Донеччині, а США на засіданні Радбезу ООН жорстко засудили нову хвилю російських атак по українських містах.

Про ці та інші події ночі і ранку 29 травня – читайте на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Атака на Запоріжжя

Зранку 29 травня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

В Олександрівському районі пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. У будівлях вибито вікна, понівечено балкони та фасади. Руйнувань також зазнали нежитлові приміщення.

Через наслідки обстрілу один із під’їздів тимчасово залишився без газопостачання.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом кількість поранених зросла до трьох. Серед них — дві 80-річні жінки та 47-річна мешканка міста. У постраждалих діагностували осколкові поранення обличчя, грудної клітини та ніг.

Росія атакувала цивільні судна біля Одещини

Увечері та вночі російські безпілотники атакували три цивільні торговельні судна, які рухалися Українським морським коридором у Чорному морі.

За даними віцепрем’єра Олексія Кулеби, під удар потрапили судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами.

На борту виникли пожежі, які екіпажі змогли ліквідувати власними силами. На суховантажі ANT під прапором Вануату, що належить турецькому судновласнику та прямував з одного з портів Одеської області до Туреччини, двоє моряків дістали легкі поранення.

Пошкоджене судно відбуксирували для ремонту.

Окрім ударів по цивільних суднах, уночі Одещина зазнала масованої атаки ударними безпілотниками. На півдні області через пошкодження ліній електропередач без світла залишилися близько 4 тис. абонентів.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. За попередніми даними, постраждалих серед населення немає.

В Одеській ОВА зазначили, що більшість ворожих цілей була знищена силами оборони, однак повністю уникнути наслідків чергової атаки не вдалося.

Дрон РФ врізався у багатоповерхівку в Румунії

Під час чергової атаки по Україні російський безпілотник залетів на територію Румунії та врізався у десятиповерховий житловий будинок у місті Галац.

Перед інцидентом у прикордонних регіонах країни оголосили повітряну тривогу, а в небо підняли винищувачі F-16.

Безпілотник вибухнув після удару об дах багатоповерхівки. Внаслідок вибуху та пожежі пошкоджені квартира на десятому поверсі, ліфтова шахта, сходові клітки та кілька автомобілів біля будинку.

Двоє мешканців квартири самостійно евакуювалися. За попередніми даними, серйозних травм вони не дістали.

Сили оборони уразили військові об’єкти РФ на ТОТ

У ніч проти 29 травня українські військові завдали серії ударів по об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях.

Серед уражених цілей — радіолокаційна станція СТ-68 у Феодосії, яку окупанти використовували для виявлення та супроводу повітряних цілей у системі ППО.

Також під удари потрапили пункти управління безпілотниками в районах Калинового та Новогродівки на Донеччині.

Окрім цього, Сили оборони уразили кілька складів матеріально-технічного забезпечення та склад боєприпасів російських військ.

У Генштабі також підтвердили знищення пункту управління противника поблизу Парасковіївки. За попередніми даними, безповоротні втрати окупантів після цього удару становили щонайменше 18 військових.

США в Радбезі ООН засудили удари Росії по Україні

Під час засідання Ради Безпеки ООН Сполучені Штати різко розкритикували останні масовані російські атаки по Україні.

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс назвала удари по Києву та іншим українським містам «варварською ескалацією» та наголосила, що навмисні атаки по цивільному населенню є неприйнятними.

Вашингтон закликав Росію негайно припинити обстріли та перейти до переговорів.

У США також висловили занепокоєння через загрозу дипломатичним установам під час російських атак та вкотре наголосили, що єдиним шляхом до завершення війни залишаються дипломатія та повне припинення вогню.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 556-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.