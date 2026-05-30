Міністерство закордонних справ України прокоментувало негативну реакцію польських політиків та посадовців на рішення президента Володимира Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій Північ почесне найменування імені Героїв УПА.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Реакція МЗС України на заяви Польщі

За словами Георгія Тихого, в Україні бачать різку реакцію частини польських політиків на рішення щодо найменування підрозділу Сил спеціальних операцій.

Водночас у МЗС нагадали, що протягом останніх півтора року Київ і Варшава докладали значних зусиль для врегулювання складних історичних питань.

Зокрема, було відновлено процес пошуків та ексгумацій, а також поновлено роботу Конгресу істориків.

— Дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах. Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва, — зазначив Тихий.

Він наголосив, що українські військові, які ініціювали присвоєння почесного найменування підрозділу, не мали на меті образити польський народ.

За словами речника МЗС, для військовослужбовців боротьба УПА символізує насамперед протистояння імперській політиці Москви.

У МЗС закликали не допустити нових суперечок

Тихий нагадав, що в історії України та Польщі були як трагічні, так і героїчні сторінки.

Як приклад він навів Грубешівську операцію, 80-ту річницю якої відзначали нещодавно. Тоді українські повстанці та польські партизани спільно атакували підрозділи НКВС.

Водночас речник визнав, що під час Другої світової війни мали місце злочини проти цивільного населення, які вчиняли представники різних формувань.

У МЗС наголосили, що Україна не уникає діалогу щодо складних сторінок минулого та продовжує співпрацю з польською стороною у питаннях історичної пам’яті.

— Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію, — підкреслив Тихий.

Нагадаємо, що суперечка виникла після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій Північ Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування імені Героїв УПА.

Після цього рішення низка польських політиків, істориків та представників Інституту національної пам’яті Польщі виступили з критикою указу.

Зокрема, негативно відреагували президент Польщі Кароль Навроцький та колишній президент Лех Валенса.

Джерело : Суспільне

