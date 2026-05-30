Япония присоединилась к международному механизму PURL, через который союзники финансируют закупку вооружения и оборудования для Украины.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Японии и президент Украины Владимир Зеленский.

Япония присоединилась к программе PURL: что известно

Правительство Японии приняло решение о выделении более $14,6 млн в рамках механизма Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Средства направят на закупку нелетального военного оборудования для украинских военных. Конкретный перечень техники и оборудования будет определяться в координации с НАТО.

В Министерстве иностранных дел Японии отметили, что страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

— Япония будет продолжать оказывать поддержку Украине с целью достижения справедливого и прочного мира и намерена и в дальнейшем укреплять сотрудничество с НАТО, — отметили в ведомстве.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил японскую сторону за помощь и отметил, что с начала года через механизм PURL уже закуплено вооружение и оборудование для Украины почти на $1,5 млрд.

Сейчас к этой инициативе присоединились 28 государств.

— С самого начала полномасштабного вторжения Япония очень помогает Украине и нашим людям. Мы очень ценим всю оказанную поддержку, — подчеркнул глава государства.

Напомним, что США продолжают поставки вооружения Украине в рамках программы PURL. По словам командующего Объединенных сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, все вооружение, за которое союзники уже оплатили средства, продолжает поступать в Украину.

В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для систем ПВО, дальнобойных боеприпасах и запчастях для истребителей F-16.

