Понад $14 млн для України: Японія приєдналась до програми PURL
- Японія приєдналася до міжнародного механізму PURL для підтримки України.
- Токіо виділив перші $14,6 млн на закупівлю нелетального військового обладнання.
Японія приєдналася до міжнародного механізму PURL, через який союзники фінансують закупівлю озброєння та обладнання для України.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії та президент України Володимир Зеленський.
Японія долучилася до програми PURL: що відомо
Уряд Японії ухвалив рішення про виділення понад $14,6 млн у межах механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Кошти спрямують на закупівлю нелетального військового обладнання для українських військових. Конкретний перелік техніки та обладнання визначатиметься у координації з НАТО.
У Міністерстві закордонних справ Японії наголосили, що країна й надалі підтримуватиме Україну.
— Японія продовжуватиме надавати підтримку Україні з метою досягнення справедливого та тривалого миру та має намір і надалі зміцнювати співпрацю з НАТО, – зазначили у відомстві.
Президент Володимир Зеленський подякував японській стороні за допомогу та наголосив, що від початку року через механізм PURL уже закуплено озброєння та обладнання для України майже на $1,5 млрд.
Наразі до цієї ініціативи долучилися 28 держав.
— Від самого початку повномасштабного вторгнення Японія дуже допомагає Україні та нашим людям. Ми надзвичайно цінуємо всю надану підтримку, – наголосив глава держави.
Нагадаємо, що США продовжують постачання озброєння Україні в межах програми PURL. За словами командувача Об’єднаних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, усе озброєння, за яке союзники вже сплатили кошти, продовжує надходити до України.
Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для систем ППО, далекобійні боєприпаси та запчастини для винищувачів F-16.