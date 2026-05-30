Японія приєдналася до міжнародного механізму PURL, через який союзники фінансують закупівлю озброєння та обладнання для України.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії та президент України Володимир Зеленський.

Японія долучилася до програми PURL: що відомо

Уряд Японії ухвалив рішення про виділення понад $14,6 млн у межах механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Кошти спрямують на закупівлю нелетального військового обладнання для українських військових. Конкретний перелік техніки та обладнання визначатиметься у координації з НАТО.

У Міністерстві закордонних справ Японії наголосили, що країна й надалі підтримуватиме Україну.

— Японія продовжуватиме надавати підтримку Україні з метою досягнення справедливого та тривалого миру та має намір і надалі зміцнювати співпрацю з НАТО, – зазначили у відомстві.

Президент Володимир Зеленський подякував японській стороні за допомогу та наголосив, що від початку року через механізм PURL уже закуплено озброєння та обладнання для України майже на $1,5 млрд.

Наразі до цієї ініціативи долучилися 28 держав.

— Від самого початку повномасштабного вторгнення Японія дуже допомагає Україні та нашим людям. Ми надзвичайно цінуємо всю надану підтримку, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що США продовжують постачання озброєння Україні в межах програми PURL. За словами командувача Об’єднаних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, усе озброєння, за яке союзники вже сплатили кошти, продовжує надходити до України.

Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для систем ППО, далекобійні боєприпаси та запчастини для винищувачів F-16.

