Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны по синхронизации украинских санкций с 20-м пакетом санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает Офис президента.

Что предполагает синхронизация санкций Украины и ЕС

Отмечается, что новые санкции Украины охватывают физические и юридические лица, которые поддерживают российскую агрессию, работают на российский военно-промышленный комплекс или помогают обходить международные ограничения.

Эти решения направлены на усиление экономического и политического давления на Россию и ее партнеров.

Под ограничения попадают в общей сложности 120 человек и организаций. Речь идет о ключевых секторах российской экономики:

оборонную промышленность;

энергетику;

производство вооружений;

технологическое обеспечение войны против Украины.

Отметим, часть фигурантов уже находилась под украинскими санкциями. Новыми решениями Украина дополнительно ввела ограничения в отношении 16 граждан России и 31 компании из России, Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, а также с временно оккупированных территорий Украины.

Также ограничение введено против ООО Атлант Аэро, которое производит аэрокосмическую продукцию и компоненты для дронов и против ООО Ирз-Связь, которое занимается производством систем связи и комплектующих для БПЛА и ракет.

Кроме того, санкции введены в отношении компаний из ОАЭ, поставляющих оборудование, химическую продукцию и запчасти, которые могут использоваться российской промышленностью, а также против белорусского экспортера нефти.

Украина ввела и персональные санкции против ряда граждан России, причастных к политическим преследованиям, репрессиям и пропаганде.

Среди них – связывающая с системными нарушениями прав человека прокурорка Людмила Баландина, судья Дмитрий Гордеев, принимавший политически мотивированные решения против оппозиционеров и правозащитников, а также телеведущая и пропагандистка Мария Ситтель, которая распространяла кремлевскую дезинформацию.

Отдельно Украина применила ограничительные меры к 19 гражданам Ирана, 7 гражданам Судана и 11 иранским компаниям, вовлеченным в программы производства баллистических ракет и беспилотников.

Между тем, советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что сейчас Украина готовит синхронизацию с 21 пакетом санкций ЕС.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз принял 20-й пакет санкций против России.

В новый санкционный пакет, в частности, вошли более 100 индивидуальных ограничений и меры по усилению давления на энергетический сектор и так называемый теневой флот.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в 20 пакете санкций ЕС против России учли 80% предложений от Украины.

