Украина синхронизировала санкции с ЕС: в списке 120 человек и компаний из РФ, ОАЭ и Ирана
- Украина синхронизировала свои санкции с 20-м пакетом ЕС, охватывающим 120 человек и организаций.
- Под ограничения оказались 16 граждан РФ, 31 компания из нескольких стран, а также лица и структуры, связанные с иранскими ракетными и дроновыми программами.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны по синхронизации украинских санкций с 20-м пакетом санкций Европейского Союза.
Об этом сообщает Офис президента.
Что предполагает синхронизация санкций Украины и ЕС
Отмечается, что новые санкции Украины охватывают физические и юридические лица, которые поддерживают российскую агрессию, работают на российский военно-промышленный комплекс или помогают обходить международные ограничения.
Эти решения направлены на усиление экономического и политического давления на Россию и ее партнеров.
Под ограничения попадают в общей сложности 120 человек и организаций. Речь идет о ключевых секторах российской экономики:
- оборонную промышленность;
- энергетику;
- производство вооружений;
- технологическое обеспечение войны против Украины.
Отметим, часть фигурантов уже находилась под украинскими санкциями. Новыми решениями Украина дополнительно ввела ограничения в отношении 16 граждан России и 31 компании из России, Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, а также с временно оккупированных территорий Украины.
Также ограничение введено против ООО Атлант Аэро, которое производит аэрокосмическую продукцию и компоненты для дронов и против ООО Ирз-Связь, которое занимается производством систем связи и комплектующих для БПЛА и ракет.
Кроме того, санкции введены в отношении компаний из ОАЭ, поставляющих оборудование, химическую продукцию и запчасти, которые могут использоваться российской промышленностью, а также против белорусского экспортера нефти.
Украина ввела и персональные санкции против ряда граждан России, причастных к политическим преследованиям, репрессиям и пропаганде.
Среди них – связывающая с системными нарушениями прав человека прокурорка Людмила Баландина, судья Дмитрий Гордеев, принимавший политически мотивированные решения против оппозиционеров и правозащитников, а также телеведущая и пропагандистка Мария Ситтель, которая распространяла кремлевскую дезинформацию.
Отдельно Украина применила ограничительные меры к 19 гражданам Ирана, 7 гражданам Судана и 11 иранским компаниям, вовлеченным в программы производства баллистических ракет и беспилотников.
Между тем, советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул, что сейчас Украина готовит синхронизацию с 21 пакетом санкций ЕС.
Напомним, 23 апреля Европейский Союз принял 20-й пакет санкций против России.
В новый санкционный пакет, в частности, вошли более 100 индивидуальных ограничений и меры по усилению давления на энергетический сектор и так называемый теневой флот.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в 20 пакете санкций ЕС против России учли 80% предложений от Украины.