Україна та Канада домовилися про запуск спільного виробництва українських безпілотних систем. Виготовлені дрони передаватимуть Силам оборони України для виконання розвідувальних завдань.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Спільне виробництво українських дронів у Канаді: що відомо

За даними відомства, проєкт передбачає створення на території Канади виробництва українських розвідувальних безпілотників.

Відповідну домовленість підписали представники Міністерства оборони України та Міністерства оборони Канади.

У межах співпраці створюється нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development.

У Міноборони зазначили, що проєкт реалізовуватиметься за підтримки урядів України та Канади.

Очікується, що це дозволить пришвидшити постачання українським військовим обладнання для проведення розвідки та планування операцій.

У відомстві наголошують, що проєкт відкриває нові можливості не лише для України, а й для Канади.

Зокрема, йдеться про розширення канадських виробничих потужностей у сфері критичних технологій та доступ до рішень, які довели свою ефективність в умовах сучасної війни.

У Міністерстві оборони зазначили, що Україна та Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах win-win партнерства та української оборонної стратегії.

Раніше Україна та Норвегія також оголосили про запуск першого спільного виробництва українських ударних дронів типу mid-strike на території Норвегії.

Уся продукція цього підприємства також призначена для Сил оборони України.

