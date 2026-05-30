В Украине в воскресенье 31 мая отключения света не прогнозируются. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света на 31 мая: что известно

Отмечается, что, несмотря на то, что графики отключения электроэнергии 31 мая не запланированы, потребителям следует бережно пользоваться электричеством в пиковые вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Укрэнерго отмечает, что ситуация в энергосистеме может измениться. Украинцам советуют следить за сообщениями на сайтах и ​​официальных страницах в соцсетях оператора системы распределения (облэнерго) того или иного региона.

Напомним, в пятницу, 29 мая, из-за непогоды были полностью или частично обесточены около 20 населенных пунктов в трех областях – в Киевской, Днепропетровской и Сумской.

Ранее стало известно, что в мае тариф на электроэнергию для бытовых потребителей остается без изменений – 4,32 грн за кВтч.

