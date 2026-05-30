В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем Украины и мониторинговая группа Крымский ветер.

Атака на морской нефтяной терминал в Феодосии 30 мая: что известно

В Силах беспилотных систем сообщили, что в ночь на 30 мая операторы 412-й отдельной бригады Nemesis во взаимодействии с Центром глубинных поражений поразили морской нефтяной терминал в Феодосии.

По данным военных, терминал является одним из ключевых узлов поставки горюче-смазочных материалов морским путем в оккупированный Крым и временно захваченных территорий юга Украины.

В результате удара на территории объекта возник пожар.

USF Conducted a Series of Deep Strikes Against Enemy Fuel Infrastructure On the night of May 30, operators of the Unmanned Systems Forces carried out a series of deep strikes against the enemy’s fuel infrastructure. 🎯Operators of the @1usc_army struck a shadow fleet oil tanker… pic.twitter.com/KZJpR1NQKu — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) May 30, 2026

Мониторинговая группа Крымский ветер сообщила, что после атаки вблизи терминала в акватории Феодосии зафиксировали вероятную утечку нефтепродуктов.

По данным спутникового мониторинга, причиной могло стать повреждение трубопровода или перекачивающей станции, через которые осуществляется перегрузка топлива с танкеров в резервуары.

Также спутники зафиксировали увеличение количества очагов возгорания на территории объекта. По данным наблюдателей, дымовой шлейф от пожара растянулся почти на 10 километров.

Кроме Феодосии, операторы 1 отдельного центра СБС атаковали нефтяной танкер теневого флота РФ на территории нефтебазы Курганнафтопродукт.

После поражения судна украинские беспилотники нанесли удары по резервуарам самой нефтебазы.

Информация о масштабах повреждений пока уточняется.

Стоит отметить, что Феодосийский нефтяной терминал уже неоднократно становился целью украинских ударов.

В частности после атаки 6 октября 2025 года на территории объекта вспыхнул масштабный пожар, который был виден более чем за 30 км. Тогда сообщалось, что после предыдущих ударов из 34 резервуаров с горючим целыми остались только 22.

В ночь на 13 октября 2025 года терминал подвергся повторному удару. Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, были повреждены 16 резервуаров с горючим, уцелевших после предыдущей атаки. На территории предприятия возник масштабный пожар.

Еще один удар по нефтяному терминалу в Феодосии украинские беспилотники нанесли 8 апреля 2026 года. По данным Сил беспилотных систем, тогда были поражены резервуары с топливом.

