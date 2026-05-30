Атака на Таганрог: ВСУ уничтожили самолеты Ту-142, Искандер и поразили нефтяной танкер
- В Таганроге атаковали военный аэродром, порт и топливные объекты.
- СБС заявили об уничтожении двух самолетов Ту-142.
В ночь на 30 мая украинские беспилотники атаковали военные и топливные объекты в российском Таганроге Ростовской области.
По данным Сил беспилотных систем Украины, во время операции удалось уничтожить два самолета Ту-142 и оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер.
Также сообщается о пожарах в порту и на объектах топливной инфраструктуры.
Об этом сообщили в Силах беспилотных систем Украины, а также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
ВСУ уничтожили Ту-142 и Искандер в Таганроге: что известно
В Силах беспилотных систем заявили, что операторы 1 отдельного центра во взаимодействии с Центром глубинных поражений успешно атаковали военные цели в районе Таганрога.
По их данным, на военном аэродроме уничтожены два самолета Ту-142. Эти самолеты используются российской армией для дальней морской разведки, патрулирования и поиска подводных лодок.
Кроме того, украинские военные уничтожили оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер на пусковой позиции.
Параллельно с ударами по военным объектам беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Таганрога.
По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, на территории порта загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание.
Местные жители сообщали о многочисленных взрывах в районе порта и авиационного завода.
Як уточнили в Силах безпілотних систем, під удар також потрапив нафтовий танкер тіньового флоту РФ та нафтобаза Таганрог.
Накануне Силы обороны Украины нанесли серии ударов по военным и энергетическим объектам России.
Под удар попали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Волгограднефтепереработка, нефтеперекачивающая станция Ярославль-3, зенитный комплекс Тор-М2, командные пункты и склады оккупантов.
В Генштабе ВСУ сообщали, что в результате атаки в Волгограде были остановлены производственные процессы на одном из крупнейших НПЗ России, а в Ярославской области зафиксирован пожар на нефтеперекачивающей станции и горение резервуаров с нефтью.