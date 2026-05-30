В ночь на 30 мая украинские беспилотники атаковали военные и топливные объекты в российском Таганроге Ростовской области.

По данным Сил беспилотных систем Украины, во время операции удалось уничтожить два самолета Ту-142 и оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер.

Также сообщается о пожарах в порту и на объектах топливной инфраструктуры.

Об этом сообщили в Силах беспилотных систем Украины, а также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

ВСУ уничтожили Ту-142 и Искандер в Таганроге: что известно

В Силах беспилотных систем заявили, что операторы 1 отдельного центра во взаимодействии с Центром глубинных поражений успешно атаковали военные цели в районе Таганрога.

По их данным, на военном аэродроме уничтожены два самолета Ту-142. Эти самолеты используются российской армией для дальней морской разведки, патрулирования и поиска подводных лодок.

Кроме того, украинские военные уничтожили оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер на пусковой позиции.

Параллельно с ударами по военным объектам беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Таганрога.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, на территории порта загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание.

Местные жители сообщали о многочисленных взрывах в районе порта и авиационного завода.

Як уточнили в Силах безпілотних систем, під удар також потрапив нафтовий танкер тіньового флоту РФ та нафтобаза Таганрог.

Накануне Силы обороны Украины нанесли серии ударов по военным и энергетическим объектам России.

Под удар попали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Волгограднефтепереработка, нефтеперекачивающая станция Ярославль-3, зенитный комплекс Тор-М2, командные пункты и склады оккупантов.

В Генштабе ВСУ сообщали, что в результате атаки в Волгограде были остановлены производственные процессы на одном из крупнейших НПЗ России, а в Ярославской области зафиксирован пожар на нефтеперекачивающей станции и горение резервуаров с нефтью.

Источник : Украинская правда

