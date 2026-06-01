Кубілюс: Росія хоче змусити Європу менше підтримувати Україну
- Андрюс Кубілюс пов’язав посилення атак РФ із ситуацією на фронті.
- У ЄС вважають, що Росія намагається послабити підтримку України.
Єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що посилення російських атак пов’язане з ситуацією на полі бою та спробами Москви знизити рівень підтримки України з боку Європи.
Про це Андрюс Кубілюс сказав під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі.
Єврокомісар про атаки Росії
За словами Кубілюса, Україна перехоплює ініціативу на полі бою, а російське керівництво намагається використати атаки для тиску на європейські країни.
— Чим більше Україна досягає успіхів, тим нервовішим і відчайдушнішим стає Путін. Мета Путіна — налякати людей у цьому регіоні та в Європі, щоб ми, можливо, припинили підтримувати Україну, — сказав єврокомісар.
Він наголосив, що відповіддю Європи має бути не скорочення підтримки, а збільшення оборонних витрат, посилення східного флангу та подальша допомога Україні.
Кубілюс також звернув увагу на необхідність змін у європейській оборонній системі.
За його словами, попри збільшення фінансування, країни ЄС досі не мають єдиного оборонного ринку, а більшість закупівель здійснюється на рівні окремих держав.
Єврокомісар зазначив, що Росія продовжує виробляти більше оборонної продукції, ніж Європейський Союз, і назвав це ризиком для безпеки.
Окремо він навів приклад України та заявив, що з 2022 року українське оборонне виробництво суттєво зросло.
Також посадовець висловився за поглиблення інтеграції України в європейську систему безпеки до моменту ухвалення рішень щодо членства в НАТО.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що фахівці ГУР Міноборони отримали документи про підготовку Росією нових ракетно-дронових ударів по Україні.
За його словами, у документах згадуються майже два десятки політичних центрів та військових пунктів.