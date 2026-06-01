У Запоріжжі завершення навчального року у 2026 році відбулося в особливих умовах безпеки, і шкільні свята пройшли у форматі, продиктованому воєнним часом.

Літні канікули у Запоріжжі у 2026 році фактично стартували після проведення останніх дзвоників 28-29 травня, які цього разу організовували виключно в укриттях або спеціально облаштованих безпечних просторах.

У регіоні ключовим принципом проведення свят стало питання безпеки дітей. Саме тому урочисті лінійки проходили не у звичних шкільних актових залах, а в підземних школах або захищених приміщеннях.

Цього року понад вісім тисяч випускників у Запоріжжі могли символічно попрощатися зі школою, однак формат святкувань суттєво змінився. Як зазначали в міській владі, головним пріоритетом залишалася безпека, адже загроза обстрілів і швидкість підльоту ворожих засобів ураження не залишали простору для ризику.

Виконувачка обов’язків міського голови Регіна Харченко наголошувала, що всі шкільні заходи мали проводитися лише в укриттях. Саме це і визначило формат святкувань останнього дзвоника у Запоріжжі.

У Запорізькому колегіумі Елінт останній дзвоник для одинадцятикласників уже відбувся в умовах підземної школи. Заклад випустив 110 учнів, серед яких були й відмінники, що отримали документи особливого зразка.

Попри незвичний формат, атмосфера свята залишалася емоційною. Учні, батьки та вчителі намагалися зберегти традиційну теплоту прощання зі школою, хоча замість звичного подвір’я чи актової зали подія відбулася в укритті.

Для школярів цей період став символічним переходом у доросле життя. Частина випускників уже будувала плани щодо вступу до вишів, інші визначалися з майбутніми професіями — від філології до кібербезпеки та IT-напрямків.

Попри радість завершення навчання, випускники визнавали, що прощання зі школою відбулося в непростих умовах, які стали новою реальністю для всього покоління.

Фактично початок літніх канікул у Запоріжжі 2026 стартував одразу після проведення останніх дзвоників і завершення навчального процесу наприкінці травня. Саме цей період став відправною точкою для відпочинку школярів.

Чимало родин уже планують відпочинок і цікавляться, літні канікули у Запоріжжі до якого числа триватимуть у 2026 році. Якщо графік не зазнає змін, відпочинок для учнів триватиме до 31 серпня 2026 року включно, а новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня.

Попри складні умови, освітній процес у Запоріжжі не зупинився. Школи адаптувалися до безпекових викликів, а учні змогли завершити навчання та перейти до літнього відпочинку.

Освітня система регіону продовжує працювати навіть у складних умовах, зберігаючи головне — безпеку та можливість для дітей рухатися далі у своєму навчальному та життєвому шляху.

