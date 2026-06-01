Звинувачення України в ударах по ЗАЕС свідчать про підготовку РФ до атак — ISW
- Російські окупанти поширюють безпідставні звинувачення на адресу України щодо ударів по Запорізькій АЕС, щоб виправдати агресивну поведінку та підготувати інформаційне поле для нової масованої атаки.
- В українському МЗС та Силах оборони наголосили, що подібні вкиди РФ традиційно влаштовує перед засіданнями МАГАТЕ.
Звинувачення України в атаках на Запорізьку АЕС та цивільну інфраструктуру є звичною тактикою Росії для виправдання нових ударів. Подібні заяви можуть свідчити про підготовку російських військ до масованої атаки по Україні.
Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).
Чому РФ звинувачує Україну в атаці на ЗАЕС
За інформацією ISW, російські чиновники продовжують звинувачувати Україну в ударі по окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Зокрема, російські пропагандисти заявили, що Україна нібито завдала двох ударів по ЗАЕС, 30 травня уразивши турбінний зал шостого блоку, а 31 травня – транспортний цех.
У Міністерстві закордонних справ та Силах оборони Півдня України спростували обидва звинувачення та заявили, що ці російські звинувачення є спробою відвернути увагу від незаконної окупації Запорізької АЕС.
МЗС України стверджує, що Росія розпочинає нову хвилю таких звинувачень перед кожним засіданням Міжнародного агентства з атомної енергії.
Вже 31 травня представники МАГАТЕ заявили, що під час огляду території Запорізької атомної електростанції зафіксували пошкодження зовнішньої частини будівлі турбінного залу.