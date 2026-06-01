Звинувачення України в атаках на Запорізьку АЕС та цивільну інфраструктуру є звичною тактикою Росії для виправдання нових ударів. Подібні заяви можуть свідчити про підготовку російських військ до масованої атаки по Україні.

Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

Чому РФ звинувачує Україну в атаці на ЗАЕС

За інформацією ISW, російські чиновники продовжують звинувачувати Україну в ударі по окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Зокрема, російські пропагандисти заявили, що Україна нібито завдала двох ударів по ЗАЕС, 30 травня уразивши турбінний зал шостого блоку, а 31 травня – транспортний цех.

У Міністерстві закордонних справ та Силах оборони Півдня України спростували обидва звинувачення та заявили, що ці російські звинувачення є спробою відвернути увагу від незаконної окупації Запорізької АЕС.

МЗС України стверджує, що Росія розпочинає нову хвилю таких звинувачень перед кожним засіданням Міжнародного агентства з атомної енергії.

Вже 31 травня представники МАГАТЕ заявили, що під час огляду території Запорізької атомної електростанції зафіксували пошкодження зовнішньої частини будівлі турбінного залу.

ЗАЕС

