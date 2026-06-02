В результате ночной массированной атаки России повреждена энергетическая инфраструктура в ряде регионов Украины.

Об этом сообщает Минэнерго.

Какая ситуация в энергосистеме Украины 2 июня

По данным министерства, часть потребителей в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях временно остались без электроснабжения. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать систему и быстро восстановить подачу света.

– К сожалению, в результате вражеских обстрелов в столице повреждена производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия. Двое энергетиков получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им предоставляется вся необходимая помощь, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что применение плановых графиков отключения пока не прогнозируется, однако ситуация в энергосистеме остается хоть и контролируемой, но напряженной.

Там отметили, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

– Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время – с 11:00 до 15:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию – с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему, – подытожили там.

Между тем ДТЭК пишет, что из-за обстрелов повреждены производственная площадка ДТЭК и энергетические объекты. Известно, что 140 000 киевлян в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах временно оставались без света.

– Нам уже удалось перезапитать объекты критической инфраструктуры и вернуть электричество для 110 тыс. семей. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение еще 30 тыс. клиентов Киева, – говорится в сообщении.

Там также подтвердили информацию о двух пострадавших энергетиках в результате российской атаки на Киев.

Напомним, в ночь на 2 июня прогремела серия мощных взрывов в Киеве. Враг атаковал столицу Украины ударными дронами и ракетами. Сейчас известно о четырех погибших и десятках раненых.

