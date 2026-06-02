Внаслідок нічної масованої атаки Росії пошкоджено енергетичну інфраструктуру в низці регіонів України.

Про це повідомляє Міненерго.

Яка ситуація в енергосистемі України 2 червня

За даними міністерства, частина споживачів у Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб стабілізувати систему та якнайшвидше відновити подання світла.

Зараз дивляться

– На жаль, внаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства. Двоє енергетиків зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надається вся необхідна допомога, – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що застосування планових графіків відключення наразі не прогнозується, однак ситуація в енергосистемі залишається хоч і контрольованою, проте напруженою.

Там зауважили, що відновлювальні роботи тривають цілодобово.

– Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію – з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему, – підсумували там.

Тим часом ДТЕК пише, що через обстріл пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК та енергетичні об’єкти. Відомо, що 140 тисяч киян у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах тимчасово залишалися без світла.

– Нам вже вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути електрику для 110 тис. родин. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання ще 30 тис. клієнтів Києва, – сказано в повідомленні.

Там також підтвердили інформацію про двох постраждалих енергетиків внаслідок російської атаки на Київ.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня пролунала серія потужних вибухів у Києві. Ворог атакував столицю України ударними дронами та ракетами. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятки поранених.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.