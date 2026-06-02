После ночной атаки РФ в Киеве существенно изменили движение общественного транспорта. Из-за повреждений инфраструктуры задерживаются трамваи, перекрыт ряд ключевых улиц, а часть автобусных маршрутов курсирует в объезд.

Об этом пишут КГГА и Патрульная полиция Киева.

Как изменилось движение общественного транспорта в Киеве 2 июня

В КГГА отметили, что из-за повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках общественный транспорт Киева временно работает с изменениями.

В частности, задерживается движение трамваев №14, 15, 22, 25. В то же время по маршрутам трамваев №14, 15 организовано временное автобусное сообщение:

  • №14-Т – просп. Отрадный – Дегтяровский путепровод;
  • Автобус №9 курсирует до Дегтяревского путепровода.

Автобусы №28, 53 курсируют с изменениями:

  • №28 – по ул. Альпийская, ул. Демеевская, просп. Валерия Лобановского, далее по собственному маршруту;
  • №53 – ул. Межигорская, далее по собственному маршруту.

В то же время Патрульная полиция подчеркнула, что движение транспорта в Киеве перекрыто:

  • улицей Карпатской Сечи (от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Василия Жуковского);
  • переулком Ахтырским (от перекрестка с улицей Михаила Максимовича до перекрестка с улицей Холодноярской);
  • улицей Набережно-Крещатицкой (от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с Туровской улицей);
  • улицей Верховинной (от перекрестка с улицей Святошинской до перекрестка с улицей Анатолия Петрицкого);
  • улицей Гарета Джонса (от перекрестка с улицей Дорогожицкой до перекрестка с улицей Деревлянской);
  • улицей Дегтяревской (от перекрестка с переулком Старожитомирским до перекрестка с Зоологической улицей);
  • улицей Зоологической (от перекрестка с проспектом Берестейским до перекрестка с улицей Дегтяревской).

Позже первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о дополнительных перекрытиях дорожного движения:

  • улицей Олексы Тихого (от перекрестка с улицей Гарматной до перекрестка с улицей Грушецкой);
  • улицей Грушецкой (от перекрестка с улицей Машиностроительной до перекрестка с улицей Олексы Тихого).

Напомним, в ночь на 2 июня прогремела серия мощных взрывов в Киеве. Враг атаковал столицу Украины ударными дронами и ракетами. Сейчас известно о четырех погибших и десятках раненых.

Фото: Киевпастранс

