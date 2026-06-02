У Києві змінили рух транспорту та перекрили низку вулиць після нічного удару
- У Києві після атаки РФ змінено рух громадського транспорту, затримуються трамваї.
- Через пошкодження інфраструктури перекрито низку вулиць, частина автобусних маршрутів курсує в об’їзд.
Після нічної атаки РФ у Києві суттєво змінили рух громадського транспорту. Через пошкодження інфраструктури затримуються трамваї, перекрито низку ключових вулиць, а частина автобусних маршрутів курсує в об’їзд.
Про це пишуть КМДА та Патрульна поліція Києва.
Як змінився рух громадського транспорту в Києві 2 червня
В КМДА зауважили, що через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках громадський транспорт Києва тимчасово працює зі змінами.
Зокрема, затримується рух трамваїв №14, 15, 22, 25. Водночас за маршрутами трамваїв №14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення:
- №14-Т – просп. Відрадний – Дегтярівський шляхопровід;
- Автобус №9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу.
Автобуси №28, 53 курсують зі змінами:
- №28 – по вул. Альпійська, вул. Деміївська, просп. Валерія Лобановського, далі за власним маршрутом;
- №53 – вул. Межигірська, далі за власним маршрутом.
Водночас Патрульна поліція наголосила, що рух транспорту в Києві перекритий:
- вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського);
- провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);
- вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);
- вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);
- вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);
- вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);
- вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).
Пізніше перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про додаткові перекриття дорожнього руху:
- вулицею Олекси Тихого (від перехрестя з вулицею Гарматною до перехрестя з вулицею Грушецькою);
- вулицею Грушецькою (від перехрестя з вулицею Машинобудівною до перехрестя з вулицею Олекси Тихого).
Нагадаємо, у ніч на 2 червня пролунала серія потужних вибухів у Києві. Ворог атакував столицю України ударними дронами та ракетами. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятки поранених.
