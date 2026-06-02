Після нічної атаки РФ у Києві суттєво змінили рух громадського транспорту. Через пошкодження інфраструктури затримуються трамваї, перекрито низку ключових вулиць, а частина автобусних маршрутів курсує в об’їзд.

Про це пишуть КМДА та Патрульна поліція Києва.

Як змінився рух громадського транспорту в Києві 2 червня

В КМДА зауважили, що через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках громадський транспорт Києва тимчасово працює зі змінами.

Зокрема, затримується рух трамваїв №14, 15, 22, 25. Водночас за маршрутами трамваїв №14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення:

№14-Т – просп. Відрадний – Дегтярівський шляхопровід;

Автобус №9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу.

Автобуси №28, 53 курсують зі змінами:

№28 – по вул. Альпійська, вул. Деміївська, просп. Валерія Лобановського, далі за власним маршрутом;

№53 – вул. Межигірська, далі за власним маршрутом.

Водночас Патрульна поліція наголосила, що рух транспорту в Києві перекритий:

вулицею Карпатської Січі (від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського);

провулком Охтирським (від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською);

вулицею Набережно-Хрещатицькою (від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською);

вулицею Верховинною (від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького);

вулицею Гарета Джонса (від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською);

вулицею Дегтярівською (від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною);

вулицею Зоологічною (від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською).

Пізніше перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про додаткові перекриття дорожнього руху:

вулицею Олекси Тихого (від перехрестя з вулицею Гарматною до перехрестя з вулицею Грушецькою);

вулицею Грушецькою (від перехрестя з вулицею Машинобудівною до перехрестя з вулицею Олекси Тихого).

Нагадаємо, у ніч на 2 червня пролунала серія потужних вибухів у Києві. Ворог атакував столицю України ударними дронами та ракетами. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятки поранених.

Фото: Київпастранс

