В ночь на 2 июня Россия совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за повреждений энергообъектов в ряде регионов зафиксированы перебои с электроснабжением, в том числе и в столице.

Состояние энергосистемы Украины 2 июня

По информации Укрэнерго, в результате ночной комбинированной атаки повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в нескольких областях страны. По утрам новые обесточения были зафиксированы в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях.

После завершения обстрелов энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам повсюду, где это позволяет ситуация безопасности. Специалисты работают над возвращением в работу оборудования, поврежденного в результате российских ударов.

В Министерстве энергетики сообщили, что враг атаковал не только электроэнергетическую, но и нефтегазовую инфраструктуру. На отдельных объектах зафиксированы повреждения, однако среди работников нефтегазовой отрасли пострадавших нет.

Отключение света в Киеве сегодня: какие районы пострадали

По данным ДТЭК, из-за последствий вражеской атаки было повреждено энергетическое оборудование в столице.

Временно без электроснабжения осталась часть потребителей в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах Киева. Энергетики сразу приступили к работе по ликвидации последствий обстрела и возобновления электроснабжения для жителей.

В Минэнерго добавили, что в Киеве повреждена производственная площадка и инфраструктура одного из энергетических предприятий. В результате атаки ранения получили двое работников отрасли. Их госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.

Будет ли действовать график отключения света в Киеве 2 июня 2026 года

Несмотря на последствия российской атаки, на 2 июня плановых ограничений для потребителей не было введено.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что графики отключения света Киев 2 июня 2026 пока не применяется. Также не сообщается о введении почасовых ограничений в столице.

В то же время, украинцев призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения, поскольку ситуация в энергосистеме может оперативно меняться в зависимости от течения восстановительных работ и последствий атак.

Итак, отключения света в Киеве 2 июня касаются прежде всего отдельных районов, где повреждена энергетическая инфраструктура, а почасовой график отключения света сегодня в Киеве пока не вводится.

Потребление электроэнергии выросло после ухудшения погоды

В Укрэнерго отмечают, что утром 2 июня уровень потребления электроэнергии в Украине был на 8,2% выше по сравнению с аналогичным временем предыдущих суток.

Одной из причин явилось ухудшение погодных условий в части западных и юго-западных областей. Облачность и дожди снизили эффективность работы бытовых солнечных электростанций, из-за чего возросла нагрузка на общую энергосеть.

Также энергетики зафиксировали увеличение вечернего максимума потребления. 1 июня он был на 1,6% выше, чем в конце предыдущей рабочей недели, что объясняется традиционным ростом использования электроэнергии в начале новой недели.

Для поддержания стабильной работы энергосистемы специалисты рекомендуют переносить использование энергоемких бытовых приборов на дневной период с 11:00 до 15:00, когда наиболее эффективно работают солнечные электростанции.

В вечернее время, с 18:00 до 22:00, потребителей просят по возможности не включать одновременно несколько мощных электроприборов и в целом экономить электроэнергию. Это помогает снизить нагрузку на сеть и способствует стабильной работе энергосистемы при восстановлении поврежденных объектов.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы для скорейшего возвращения света всем потребителям.

