У ніч на 2 червня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Через пошкодження енергооб’єктів у низці регіонів зафіксовані перебої з електропостачанням, зокрема й у столиці.

Чи запроваджуватимуть графіки відключення світла у Києві 2 червня 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Стан енергосистеми України 2 червня

За інформацією Укренерго, внаслідок нічної комбінованої атаки пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох областях країни. Станом на ранок нові знеструмлення були зафіксовані у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях.

Після завершення обстрілів енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці працюють над поверненням у роботу обладнання, яке було пошкоджене внаслідок російських ударів.

У Міністерстві енергетики повідомили, що ворог атакував не лише електроенергетичну, а й нафтогазову інфраструктуру. На окремих об’єктах зафіксовано пошкодження, однак серед працівників нафтогазової галузі постраждалих немає.

Відключення світла у Києві сьогодні: які райони постраждали

За даними ДТЕК, через наслідки ворожої атаки було пошкоджене енергетичне обладнання у столиці.

Тимчасово без електропостачання залишилася частина споживачів у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах Києва. Енергетики одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення електропостачання для мешканців.

У Міненерго додали, що в Києві пошкоджено виробничий майданчик та інфраструктуру одного з енергетичних підприємств. Внаслідок атаки поранення отримали двоє працівників галузі. Їх госпіталізували, медики надають усю необхідну допомогу.

Чи буде діяти графік відключення світла у Києві 2 червня 2026 року

Попри наслідки російської атаки, станом на 2 червня планових обмежень для споживачів не запровадили.

У Міністерстві енергетики наголосили, що графіки відключення світла Київ 2 червня 2026 року наразі не застосовується. Також не повідомляється про введення погодинних обмежень у столиці.

Водночас українців закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу, оскільки ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися залежно від перебігу відновлювальних робіт та наслідків атак.

Отже, відключення світла у Києві 2 червня стосуються насамперед окремих районів, де пошкоджено енергетичну інфраструктуру, а погодинний графік відключення світла сьогодні у Києві поки що не запроваджується.

Споживання електроенергії зросло після погіршення погоди

В Укренерго зазначають, що вранці 2 червня рівень споживання електроенергії в Україні був на 8,2% вищим порівняно з аналогічним часом попередньої доби.

Однією з причин стало погіршення погодних умов у частині західних та південно-західних областей. Хмарність і дощі знизили ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, через що зросло навантаження на загальну енергомережу.

Також енергетики зафіксували збільшення вечірнього максимуму споживання. 1 червня він був на 1,6% вищим, ніж наприкінці попереднього робочого тижня, що пояснюється традиційним зростанням використання електроенергії на початку нового тижня.

Для підтримки стабільної роботи енергосистеми фахівці рекомендують переносити використання енергоємних побутових приладів на денний період — з 11:00 до 15:00, коли найбільш ефективно працюють сонячні електростанції.

Натомість у вечірній час, з 18:00 до 22:00, споживачів просять по можливості не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів та загалом ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на мережу та сприяє стабільній роботі енергосистеми під час відновлення пошкоджених об’єктів.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи для якнайшвидшого повернення світла всім споживачам.

