Ковель, как и вся Волынская область, с начала полномасштабного вторжения функционирует в условиях военного положения, что предполагает ряд ограничений безопасности.

Одним из ключевых инструментов контроля ситуации в городе является комендантский час, введенный решением Волынской областной военной администрации.

Когда начинается комендантский час в Ковеле и сколько он длится, читайте в нашем материале.

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Когда заканчивается комендантский час в Ковеле и какие ограничения установлены

В местных органах власти отмечают, что такие меры необходимы для координации работы сил безопасности, оперативного реагирования на угрозы и поддержания порядка в условиях войны.

Комендантский час в Ковеле и на территории области продолжается с 00:00 до 05:00. Именно в этот период любое пребывание на улице или в общественных местах без специального разрешения считается нарушением установленного режима.

Передвижение гражданского населения во время комендантского часа в Ковеле ограничено. В Ковеле, как и в других населенных пунктах региона, исключения касаются только тех лиц, которые выполняют служебные задания или имеют официальные пропуска, выданные соответствующими структурами.

Как действует комендантский час в Ковеле

Во время ограничений в городе работают подразделения полиции и военные патрули, контролирующие ситуацию на улицах, проверяющие документы и уточняющие причины пребывания человека вне дома в запрещенное время.

Во время комендантского часа в Ковеле и области большинство учреждений завершают работу раньше времени, чтобы не нарушать установленный режим. Движение транспорта также подстроено под эти правила: общественные перевозки обычно прекращаются до наступления запретного времени, а восстанавливаются уже утром после его завершения.

Несмотря на то, сколько длится комендантский час в Ковеле, во время воздушных тревог действуют дополнительные правила безопасности, и граждане должны перемещаться к укрытиям независимо от времени суток.

Работа экстренных служб и медицинских учреждений

Несмотря на ночные ограничения, в Ковеле круглосуточно функционируют экстренные службы, включая медицинских работников, полицию и подразделения ГСЧС. Их работа не прерывается, поскольку они обеспечивают реагирование на чрезвычайные ситуации в любое время суток.

Медицинские учреждения в городе работают по установленным графикам приема пациентов, но дежурные службы и скорая помощь приезжают на вызовы и ночью.

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