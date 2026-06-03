Ковель, як і вся Волинська область, з початку повномасштабного вторгнення функціонує в умовах воєнного стану, що передбачає низку безпекових обмежень.

Одним із ключових інструментів контролю ситуації в місті є комендантська година, запроваджена рішенням Волинської обласної військової адміністрації.

Коли починається комендантська година у Ковелі та скільки вона триває, читайте в нашому матеріалі.

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Коли закінчується комендантська година у Ковелі та які є обмеження

У місцевих органах влади наголошують, що такі заходи потрібні для координації роботи Сил безпеки, оперативного реагування на загрози та підтримання порядку в умовах війни.

Наразі комендантська година у Ковелі та на території області триває з 00:00 до 05:00. Саме в цей проміжок часу будь-яке перебування на вулиці або у громадських місцях без спеціального дозволу вважається порушенням встановленого режиму.

Пересування цивільного населення під час комендантської години у Ковелі обмежене. У Ковелі, як і в інших населених пунктах регіону, винятки стосуються лише тих осіб, які виконують службові завдання або мають офіційні перепустки, видані відповідними структурами.

Як діє комендантська година у Ковелі

Під час обмежень у місті працюють підрозділи поліції та військові патрулі, які контролюють ситуацію на вулицях, перевіряють документи та можуть уточнювати причини перебування людини поза домом у заборонений час.

Під час комендантської години у Ковелі та області більшість установ завершують роботу завчасно, щоб не порушувати встановлений режим. Рух транспорту також підлаштований під ці правила: громадські перевезення зазвичай припиняються до настання забороненого часу, а відновлюються вже вранці після його завершення.

Незважаючи на те, скільки триває комендантська година у Ковелі, під час повітряних тривог діють додаткові правила безпеки, і громадяни повинні переміщатися до укриттів незалежно від часу доби.

Робота екстрених служб і медичних закладів

Попри нічні обмеження, у Ковелі цілодобово функціонують екстрені служби, включно з медичними працівниками, поліцією та підрозділами ДСНС. Їхня робота не переривається, оскільки вони забезпечують реагування на надзвичайні ситуації в будь-який час доби.

Медичні установи в місті працюють за встановленими графіками прийому пацієнтів, але чергові служби та швидка допомога приїздять на виклики і вночі.

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