Президент Владимир Зеленский заявил, что шесть стран подтвердили, что сделают взносы в PURL.

Зеленский о вкладах в PURL

Сегодня, 3 июня, шесть стран подтвердили, что внесут взносы в программу PURL, сообщил после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве Владимир Зеленский.

В то же время, он не назвал объемы этих взносов, отметив, что информация не является публичной. Также он не сказал, какие именно страны сделают соответствующий вклад.

Сейчас смотрят

— В общем, сегодня есть решения нескольких стран. Шесть стран подтвердили, что они сделают вклад в PURL. Большое спасибо им. Не будем говорить какие. Не будем говорить объемов. Это не публичная информация, – сказал Зеленский на пресс-конференции.

Напомним, что PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это механизм, основанный США и НАТО для обеспечения Украины критически важным вооружением.

Инициатива предусматривает, что страны-партнеры финансируют закупку американского вооружения и оборудования в соответствии с приоритетным списком потребностей Украины, согласованного с США и НАТО.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны Украины сообщили, что взносов партнеров в программу PURL пока достаточно для продолжения поставок вооружения из США.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.