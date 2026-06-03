Есть подтверждение от 6 стран: Зеленский о вкладах в PURL
- Владимир Зеленский заявил, что шесть стран подтвердили готовность внести вклад в программу PURL.
- Об этом президент сообщил 3 июня после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.
- Зеленский не назвал страны и объемы взносов, объяснив, что эта информация пока не является публичной.
Президент Владимир Зеленский заявил, что шесть стран подтвердили, что сделают взносы в PURL.
Зеленский о вкладах в PURL
Сегодня, 3 июня, шесть стран подтвердили, что внесут взносы в программу PURL, сообщил после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве Владимир Зеленский.
В то же время, он не назвал объемы этих взносов, отметив, что информация не является публичной. Также он не сказал, какие именно страны сделают соответствующий вклад.
— В общем, сегодня есть решения нескольких стран. Шесть стран подтвердили, что они сделают вклад в PURL. Большое спасибо им. Не будем говорить какие. Не будем говорить объемов. Это не публичная информация, – сказал Зеленский на пресс-конференции.
Напомним, что PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это механизм, основанный США и НАТО для обеспечения Украины критически важным вооружением.
Инициатива предусматривает, что страны-партнеры финансируют закупку американского вооружения и оборудования в соответствии с приоритетным списком потребностей Украины, согласованного с США и НАТО.
Ранее в пресс-службе Министерства обороны Украины сообщили, что взносов партнеров в программу PURL пока достаточно для продолжения поставок вооружения из США.