Маліновська Ангеліна
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Маємо підтвердження від 6 країн: Зеленський про внески у PURL
Президент Володимир Зеленський заявив, що шість країн підтвердили, що зроблять внески у PURL.
Зеленський про внески у PURL
Сьогодні, 3 червня, шість країн підтвердили, що зроблять внески у програму PURL, повідомив після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві Володимир Зеленський.
Водночас він не назвав обсяги цих внесків, зауваживши, що інформація не є публічною. Також він не сказав, які саме країни зроблять відповідний внесок.
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– Загалом сьогодні є рішення кількох країн. Шість країн підтвердили, що вони зроблять внеским у PURL. Дуже дякуємо їм. Не будемо говорити які. Не будемо говорити обсяги. Це не публічна інформація, – сказав Зеленський на пресконференції.
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