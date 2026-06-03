Президент Володимир Зеленський заявив, що шість країн підтвердили, що зроблять внески у PURL.

Зеленський про внески у PURL

Сьогодні, 3 червня, шість країн підтвердили, що зроблять внески у програму PURL, повідомив після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві Володимир Зеленський.

Водночас він не назвав обсяги цих внесків, зауваживши, що інформація не є публічною. Також він не сказав, які саме країни зроблять відповідний внесок.

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– Загалом сьогодні є рішення кількох країн. Шість країн підтвердили, що вони зроблять внеским у PURL. Дуже дякуємо їм. Не будемо говорити які. Не будемо говорити обсяги. Це не публічна інформація, – сказав Зеленський на пресконференції.

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