В ночь на 3 июня дроны атаковали город Мичуринск в Тамбовской области РФ. После серии взрывов и пожара OSINT-аналитики заявили о вероятном поражении завода Прогресс, который производит оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники.

Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на анализ видео и фото очевидцев.

Атака дронов на Мичуринский завод Прогресс 3 июня: что известно

По данным ASTRA, в ночь на 3 июня жители Мичуринска сообщили о взрывах и пожаре.

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OSINT-аналитики проанализировали геолокацию видео и пришли к выводу, что возгорание могло произойти на территории завода Прогресс.

В ASTRA отмечают, что кадры были сняты напротив производственных мощностей предприятия.

Однако официального подтверждения поражения самого завода на момент публикации нет.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение предприятия в Тамбовском регионе РФ, “задействованного в производстве российского оружия”. Расстояние от линии фронта до этого объекта составляет около 600 километров. Однако глава государства не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.

Что известно о заводе Прогресс

По информации проекта War&Sanctions Главного управления разведки Украины, Мичуринский завод Прогресс занимается производством приборостроительной техники и компонентов для авиационной и ракетной отрасли.

В частности, в рамках кооперации по производству ракет Х-101 предприятие поставляет датчики МП-95, которые могут использоваться для испытаний и контроля инерциальных, гидромеханических и электронных систем.

Также завод поставляет гиромоторы ГМС-01Д для производства датчиков угловых скоростей, которые используются в управляемых авиационных ракетах Х-59М2 и Х-59М2А.

Кроме этого, предприятие участвует в производстве компонентов для боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1.

Отдельно завод производит гражданское электротехническое оборудование и оборудование для газо- и нефтепроводов.

Напомним, что Мичуринский завод Прогресс уже был атакован в ночь на 12 февраля.

Тогда украинские военные сообщали о пожаре на территории предприятия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 561-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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