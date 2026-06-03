В індустріальному парку Західноукраїнський промисловий хаб у селі Острів на Тернопільщині зводять агропереробний завод.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Будівництво нового заводу на Тернопільщині: що відомо

За словами Кисилевського, йдеться про створення комбікормового заводу з елеваторним комплексом потужністю 400 тис. тонн комбікормів на рік. Введення підприємства в експлуатацію заплановане на 2027 рік.

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Наразі на об’єкті тривають земельні роботи.

Обсяг інвестицій у реалізацію проєкту становить 1,5 млрд грн.

Для ввезення обладнання нового заводу його інвестор, компанія Агропродсервіс, планує скористатися передбаченою законодавством для учасників індустріальних парків нульовою ставкою мита та ПДВ.

Крім того, Західноукраїнський промисловий хаб готує заявку на державне співфінансування розвитку інфраструктури індустріальних парків.

Зокрема, для роботи нового підприємства планується залучити фінансування для підведення ще 10 МВт додаткової електричної потужності.

За словами Кисилевського, новий комбікормовий завод та елеваторний комплекс буде розташовано на площі 5 га.

Це частина нової ділянки, яка була включена до індустріального парку після того, як у ньому закінчились вільні місця.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2025 року територію площу індустріального парку Західноукраїнський промисловий хаб офіційно розширили більш ніж уп’ятеро — з 10,6 га до 55 га.

Як повідомляв заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, попередня ділянка індустріального парку повністю заповнена виробничими об’єктами — там уже збудовано та введено в експлуатацію 71 тис. кв. м промислових приміщень.

Нагадаємо, що індустріальні парки — частина політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Вона спрямована на створення сприятливих умов для виробництва, інвестицій та несировинного експорту.

Фото: Дмитро Кисилевський

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