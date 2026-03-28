Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио во время встречи стран Большой семерки подверг резкой критике союзников за нежелание поддержать американские инициативы на фоне войны в Иране, в то же время вспомнив о значительной помощи Украине.

Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg.

Спор Рубио и представителей G7: что известно

По данным Bloomberg, во время встречи министров иностранных дел G7 во Франции Марко Рубио заявил, что США постоянно просят помогать другим в войне, в частности Украине, однако не получают взаимности, когда сами в этом нуждаются.

Его заявление прозвучало на фоне обсуждения ситуации вокруг Ирана и безопасности в Ормузском проливе. В частности, администрация Дональда Трампа призвала европейские страны присоединиться к гарантирования безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Впрочем, европейские союзники отнеслись к этой инициативе сдержанно. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в настоящее время страна не получила четкого запроса от США и не имеет юридических оснований для участия в такой операции.

Представитель Министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфавре подчеркнул, что возможное привлечение европейских сил будет рассматриваться только после прекращения боевых действий и исключительно в оборонном формате. Он подчеркнул, что Франция не считает этот конфликт своей войной и не хочет быть вовлеченной в него.

В то же время, в Европе главной проблемой остается война в Украине, говорится в сообщении. Европейские лидеры пытаются увязать оба конфликта, в частности, указывая на сотрудничество России и Ирана.

Представители ЕС и Великобритании заявляют, что Иран поставляет дроны России для войны против Украины, а Москва, в свою очередь, поддерживает Тегеран в конфликте на Ближнем Востоке.

На этом фоне Рубио подчеркнул, что Украина не является войной Америки, но США внесли наибольший вклад в ее поддержку. По его словам, этот вопрос в дальнейшем будет учитываться президентом Дональдом Трампом при формировании политики в отношении союзников.

Ранее в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только при условии выхода ВСУ за административные границы Донецкой и Луганской областей.

Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио опроверг заявление Зеленского, отметив, что США не требовали от Украины вывести войска из Донбасса. По его словам, предоставление гарантий безопасности возможно только после завершения войны.

