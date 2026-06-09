В окружении российского диктатора Владимира Путина нет единой позиции относительно продолжения войны.

В то же время Украина остается открытой к переговорам, но не согласится на территориальные уступки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.

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По словам президента, часть людей вокруг Путина выступает за продолжение войны, однако другая часть заинтересована в ее завершении.

— Вокруг Путина есть разные люди. Половина из них хочет продолжать эту войну, а другая половина хочет ее остановить, — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, приблизить завершение войны возможно лишь при условии одновременного давления на Россию и сохранения устойчивости Украины.

Президент подчеркнул, что для этого западные партнеры должны не ослаблять санкционный режим.

— Если западные страны — Европа, Канада и США — не будут снимать санкций, усилят давление на российский “теневой флот” и другие секторы, а Украина будет оставаться сильной на поле боя, мы будем ближе к миру, — добавил президент Украины.

Также глава государства рассказал о передаче сообщения о возможной рамке дипломатических переговоров через российского бизнесмена.

— Я сказал этому бизнесмену, который приехал передать месседж о потенциальной рамке дипломатических переговоров (Роману Абрамовичу — Ред.), что мы были готовы говорить с самого начала. Мы не хотели этой войны и хотим ее остановить, — добавил президент.

Также Зеленский прокомментировал попытки вести переговоры об Украине без участия Киева. Он вспомнил о переговорах между США и Россией в Анкоридже и заявил, что “это была ошибка, особенно для Америки”.

По его словам, Путин ослабил позицию США и врал президенту Дональду Трампу.

— В любом случае мы готовы говорить, но мы не отдадим нашей территории, — подытожил Владимир Зеленский.

Ранее украинский лидер сообщил, что в конце мая передал Владимиру Путину сигнал о готовности к прямой двусторонней встрече через российского бизнесмена Романа Абрамовича.

По словам главы государства, Абрамович приехал в Киев и предложил передать сообщение без публичной огласки непосредственно Путину.

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