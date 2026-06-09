Україна та Латвія підписали Drone Deal: що передбачає угода
- Президент України Володимир Зеленський у Таллінні провів першу зустріч із новим прем'єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом, під час якої вони підписали безпекову угоду Drone Deal.
- Цей документ відкриває нові можливості для спільного виробництва дронів, фінансування українського ОПК та зміцнення інтегрованої системи захисту неба.
У Таллінні президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із новим прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом, після чого вони підписали Drone Deal.
Про це повідомляє Офіс президента.
Україна та Латвія підписали Drone Deal
Угода Drone Deal, підписана президентом України та прем’єр-міністр Латвії, є вже шостою в подібному форматі, яку держава укладає з партнерами, розповів Зеленський.
За його словами, Drone Deal відкриває багато можливостей для України та Латвії у спільному виробництві, зокрема, у співпраці для захисту, яка потрібна на тлі всіх безпекових викликів.
Як пояснили в Офісі президента, Латвія сприятиме зміцненню оборонних можливостей України. Наприклад, йдеться про підтримку у сфері дронів, засобів протиповітряної та протиракетної оборони.
Угодою передбачається постачання оборонної продукції, фінансування українського виробництва, розвиток співпраці з Україною, обмін технологіями, досвідом та знаннями, зокрема, в побудові інтегрованої системи захисту неба.
Зеленський поінформував Кулбергса про потреби української ППО та подякував за підтримку програми PURL. Прем’єр Латвії повідомив про підготовку наступних внесків.
Крім цього, на зустрічі вони обговорили санкційний тиск на Росію. Зокрема, про посилення санкцій проти російського тіньового флоту, який використовує Балтійське море для транспортування енергоресурсів.