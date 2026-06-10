С начала 2026 года в Украине заработала новая государственная программа поддержки семей с маленькими детьми — єЯсла.

Ее цель состоит в том, чтобы помочь родителям быстрее вернуться к работе или учебе после рождения ребенка и частично компенсировать расходы по уходу за малышом.

Как получить помощь єЯсла и куда подавать документы, читайте в нашем материале.

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єЯсла: кто может получить помощь

Согласно закону №2811-ХІІ и постановлению № 1751, предусматривается ежемесячное денежное пособие на оплату услуг по уходу за детьми в возрасте от 1 до 3 лет.

Кто может получить помощь:

Получить выплаты сможет один из родителей.

Законный представитель ребенка в возрасте 1–3 года, вернувшийся к работе или учебе после декрета.

Программа распространяется на все семьи с детьми, в том числе на внутренне перемещенных лиц.

Получить помощь могут матери или другие законные представители ребенка, которые фактически осуществляли уход за ним до достижения одного года и после этого вернулись к работе на условиях полного рабочего дня.

В то же время, программа не распространяется на приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, патронатных воспитателей, а также представителей заведений, выполняющих функции опекунов или попечителей.

Одним из ключевых условий получения помощи есть официальное трудоустройство и фактический выход на работу в режиме полного рабочего времени.

єЯсла: как оформить и сколько денег будут платить

В 2026 году размер пособия составляет 8 тыс. грн ежемесячно на каждого ребенка, подпадающего под условия программы.

Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, действует повышенный размер выплаты. В таком случае применяется специальный коэффициент 1,5, увеличивающий сумму государственной поддержки.

В дальнейшем размер пособия будет определяться ежегодно законом о государственном бюджете.

Начисление начинается с месяца, наступающего после первого дня рождения ребенка, и продолжается до достижения им трехлетнего возраста включительно.

Если родители обратятся за помощью позже, чем ребенку исполнился один год, выплата будет назначаться с месяца подачи заявления, а не задним числом.

Особые условия для семей в 2026 году

Отдельно правительство предусмотрело переходный механизм для семей, в которых на 1 января 2026 года детям еще не исполнилось трех лет.

Такие семьи также могут оформить помощь при условии, что один из законных представителей ухаживал за ребенком до достижения им года и после этого вышел на работу на полный рабочий день.

Благодаря этому новая программа охватывает не только детей, родившихся после запуска ясел, но и часть семей, уже воспитывающих малышей соответствующего возраста.

Как получить помощь єЯсла

Для оформления помощи необходимо подать заявление и пакет документов, подтверждающий право получения выплаты.

В частности, понадобятся свидетельство о рождении ребенка, а для опекунов документы об установлении опеки. Также следует предоставить подтверждение от работодателя о выходе на работу на условиях полного рабочего времени.

Подать документы можно сразу несколькими способами:

через сервисные центры Пенсионного фонда Украины;

Центры предоставления административных услуг;

почтовой связью;

через представителей территориальных общин;

онлайн с помощью портала Дія.

Как будут выплачивать средства

Денежная помощь будет поступать ежемесячно на специальный банковский счет, открытый в одном из уполномоченных банков.

Важно, что средства можно использовать не только до момента достижения ребенком трехлетнего возраста. Законодательство предусматривает дополнительный период – деньги будут оставаться доступными еще в течение 90 календарных дней после третьего дня рождения ребенка.

Что изменится для украинских семей

Введение программы єЯсла стало одним из наиболее заметных нововведений в сфере социальной поддержки семей с детьми в 2026 году. Власти рассчитывают, что новый механизм поможет родителям быстрее возвращаться к активной трудовой жизни, не отказываясь от должного ухода за ребенком.

Для многих семей это может стать дополнительным источником финансовой поддержки в период, когда расходы на воспитание малыша остаются высокими, а необходимость совмещать работу и родительские обязанности становится особенно актуальной.

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