Программа єЯсла — как получить выплаты для родителей детей до 3 лет
С начала 2026 года в Украине заработала новая государственная программа поддержки семей с маленькими детьми — єЯсла.
Ее цель состоит в том, чтобы помочь родителям быстрее вернуться к работе или учебе после рождения ребенка и частично компенсировать расходы по уходу за малышом.
Как получить помощь єЯсла и куда подавать документы, читайте в нашем материале.
єЯсла: кто может получить помощь
Согласно закону №2811-ХІІ и постановлению № 1751, предусматривается ежемесячное денежное пособие на оплату услуг по уходу за детьми в возрасте от 1 до 3 лет.
Кто может получить помощь:
- Получить выплаты сможет один из родителей.
- Законный представитель ребенка в возрасте 1–3 года, вернувшийся к работе или учебе после декрета.
- Программа распространяется на все семьи с детьми, в том числе на внутренне перемещенных лиц.
Получить помощь могут матери или другие законные представители ребенка, которые фактически осуществляли уход за ним до достижения одного года и после этого вернулись к работе на условиях полного рабочего дня.
В то же время, программа не распространяется на приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, патронатных воспитателей, а также представителей заведений, выполняющих функции опекунов или попечителей.
Одним из ключевых условий получения помощи есть официальное трудоустройство и фактический выход на работу в режиме полного рабочего времени.
єЯсла: как оформить и сколько денег будут платить
В 2026 году размер пособия составляет 8 тыс. грн ежемесячно на каждого ребенка, подпадающего под условия программы.
Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, действует повышенный размер выплаты. В таком случае применяется специальный коэффициент 1,5, увеличивающий сумму государственной поддержки.
В дальнейшем размер пособия будет определяться ежегодно законом о государственном бюджете.
Начисление начинается с месяца, наступающего после первого дня рождения ребенка, и продолжается до достижения им трехлетнего возраста включительно.
Если родители обратятся за помощью позже, чем ребенку исполнился один год, выплата будет назначаться с месяца подачи заявления, а не задним числом.
Особые условия для семей в 2026 году
Отдельно правительство предусмотрело переходный механизм для семей, в которых на 1 января 2026 года детям еще не исполнилось трех лет.
Такие семьи также могут оформить помощь при условии, что один из законных представителей ухаживал за ребенком до достижения им года и после этого вышел на работу на полный рабочий день.
Благодаря этому новая программа охватывает не только детей, родившихся после запуска ясел, но и часть семей, уже воспитывающих малышей соответствующего возраста.
Как получить помощь єЯсла
Для оформления помощи необходимо подать заявление и пакет документов, подтверждающий право получения выплаты.
В частности, понадобятся свидетельство о рождении ребенка, а для опекунов документы об установлении опеки. Также следует предоставить подтверждение от работодателя о выходе на работу на условиях полного рабочего времени.
Подать документы можно сразу несколькими способами:
- через сервисные центры Пенсионного фонда Украины;
- Центры предоставления административных услуг;
- почтовой связью;
- через представителей территориальных общин;
- онлайн с помощью портала Дія.
Как будут выплачивать средства
Денежная помощь будет поступать ежемесячно на специальный банковский счет, открытый в одном из уполномоченных банков.
Важно, что средства можно использовать не только до момента достижения ребенком трехлетнего возраста. Законодательство предусматривает дополнительный период – деньги будут оставаться доступными еще в течение 90 календарных дней после третьего дня рождения ребенка.
Что изменится для украинских семей
Введение программы єЯсла стало одним из наиболее заметных нововведений в сфере социальной поддержки семей с детьми в 2026 году. Власти рассчитывают, что новый механизм поможет родителям быстрее возвращаться к активной трудовой жизни, не отказываясь от должного ухода за ребенком.
Для многих семей это может стать дополнительным источником финансовой поддержки в период, когда расходы на воспитание малыша остаются высокими, а необходимость совмещать работу и родительские обязанности становится особенно актуальной.