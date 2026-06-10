З початку 2026 року в Україні запрацювала нова державна програма підтримки родин із маленькими дітьми — єЯсла.

Її мета полягає в тому, щоб допомогти батькам швидше повернутися до роботи або навчання після народження дитини та частково компенсувати витрати на догляд за малюком.

Як отримати допомогу єЯсла та куди подавати документи, читайте в нашому матеріалі.

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єЯсла: хто може отримати допомогу

Відповідно до закону №2811-ХІІ та постанови № 1751, передбачається щомісячна грошова допомога на оплату послуг з догляду за дітьми віком від 1 до 3 років.

Хто може отримати допомогу:

Отримати виплати зможе один із батьків.

Законний представник дитини віком 1–3 роки, який повернувся до роботи чи навчання після декрету.

Програма поширюється на всі сім’ї з дітьми, зокрема на внутрішньо переміщених осіб.

Отримати допомогу можуть матері або інші законні представники дитини, які фактично здійснювали догляд за нею до досягнення однорічного віку та після цього повернулися до роботи на умовах повного робочого дня.

Водночас програма не поширюється на прийомних батьків, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, патронатних вихователів, а також представників закладів, які виконують функції опікунів або піклувальників.

Однією з ключових умов отримання допомоги є офіційне працевлаштування та фактичний вихід на роботу в режимі повного робочого часу.

єЯсла: як оформити та скільки грошей платитимуть

У 2026 році розмір допомоги становить 8 тис. грн щомісяця на кожну дитину, яка підпадає під умови програми.

Для сімей, які виховують дітей з інвалідністю, діє підвищений розмір виплати. У такому випадку застосовується спеціальний коефіцієнт 1,5, що збільшує суму державної підтримки.

Надалі розмір допомоги визначатиметься щороку законом про державний бюджет.

Нарахування починається з місяця, що настає після першого дня народження дитини, та триває до досягнення нею трирічного віку включно.

Якщо батьки звернуться за допомогою пізніше, ніж дитині виповнився один рік, виплата призначатиметься з місяця подання заяви, а не заднім числом.

Особливі умови для сімей у 2026 році

Окремо уряд передбачив перехідний механізм для сімей, у яких станом на 1 січня 2026 року дітям ще не виповнилося трьох років.

Такі родини також можуть оформити допомогу за умови, що один із законних представників доглядав за дитиною до досягнення нею однорічного віку та після цього вийшов на роботу на повний робочий день.

Завдяки цьому нова програма охоплює не лише дітей, які народилися після запуску єЯсел, а й частину родин, які вже виховують малюків відповідного віку.

Як отримати допомогу єЯсла

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву та пакет документів, який підтверджує право на отримання виплати.

Зокрема, знадобляться свідоцтво про народження дитини, а для опікунів — документи про встановлення опіки. Також потрібно надати підтвердження від роботодавця про вихід на роботу на умовах повного робочого часу.

Подати документи можна одразу кількома способами:

через сервісні центри Пенсійного фонду України;

Центри надання адміністративних послуг;

поштовим зв’язком;

через представників територіальних громад;

онлайн за допомогою порталу Дія.

Як виплачуватимуть кошти

Грошова допомога надходитиме щомісяця на спеціальний банківський рахунок, відкритий в одному з уповноважених банків.

Важливо, що кошти можна буде використовувати не лише до моменту досягнення дитиною трирічного віку. Законодавство передбачає додатковий період — гроші залишатимуться доступними ще протягом 90 календарних днів після третього дня народження дитини.

Що зміниться для українських родин

Запровадження програми єЯсла стало одним із найбільш помітних нововведень у сфері соціальної підтримки сімей з дітьми у 2026 році. Влада розраховує, що новий механізм допоможе батькам швидше повертатися до активного трудового життя, не відмовляючись від належного догляду за дитиною.

Для багатьох сімей це може стати додатковим джерелом фінансової підтримки у період, коли витрати на виховання малюка залишаються високими, а необхідність поєднувати роботу та батьківські обов’язки стає особливо актуальною.

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