Російська Федерація вербує дівчат для вбивств українських військовослужбовців. Вже вдалося зафіксувати щонайменше шість таких випадків.

Про це заявив очільник Національної поліції Іван Вигівський.

Як РФ вербує дівчат для вбивств військових

За його даними, Росія оновила методику підривної діяльності. Тепер для здійснення особливо тяжких злочинів проти українських захисників РФ дедалі частіше вербує неповнолітніх дівчат.

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Як зазначив очільник Нацполіції, лише з початку 2026 року зафіксовано шість фактів умисних вбивств на замовлення через месенджер Telegram, одному із яких вдалося запобігти.

– Ми бачимо чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори, – стверджує він.

Як зазначив Вигівський, російські куратори вербують дівчат через Telegram та інші месенджери, заманюючи їх обіцянками легких грошей.

Вони дистанційно керують діями підлітків: наказують шукати військових на сайтах знайомств і призначати їм зустрічі. Російська сторона повністю оплачує всі витрати, зокрема за оренду житла та купівлю алкоголю.

Крім того, ворожі куратори вказують дівчатам координати так званих закладок, де ті забирають метадон для вчинення злочину.

Після цього під час нібито романтичного спілкування неповнолітні пригощають українських військових алкогольними напоями, до яких раніше вже додали метадон.

Як стверджує очільник Нацполіції, фактично йдеться про сплановані вбивства, організовані російськими спецслужбами, однак руками українських громадян.

– Особливий цинізм полягає в тому, що для реалізації своїх намірів ворог використовує молодих людей, які часто до кінця не усвідомлюють наслідків або сподіваються на швидкий заробіток, – сказав він.

Очільник Нацполіції нагадав про нещодавнє вбивство військового у Житомирській області, якого отруїла 17-річна дівчина за вказівками російського куратора.

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