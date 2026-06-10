Офис омбудсмена Украины получил более 3 тыс. жалоб на действия военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с января 2026 года.

Такую цифру озвучил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Жалобы на ТЦК: что сказал Лубинец

Дмитрий Лубинец отметил, что в число трех тысяч вошли только прямые жалобы граждан. Поэтому нарушения, которые выявили сами работники Офиса омбудсмена, здесь не учтены.

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– То есть эту цифру можно смело умножать на три как минимум. Это, например, мы получаем информацию из средств массовой информации, социальных сетей, свидетельств людей, которые не могут ко мне обратиться по конкретному случаю, потому что, согласно законодательству, они обращаются касательно нарушений своих прав, – объяснил Дмитрий Лубинец в интервью украинской службе Радио Свобода.

Если сравнивать эту ситуацию с 2025 годом, тогда обращений было 6127. В основном они касались применения силы, использования балаклав и снятия знаков различия.

Лубинец утверждает, что озвучивал информацию о системных нарушениях каждому министру обороны, каденцию которого он застал в должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека (он в должности с 1 июля 2022 года).

Омбудсмен подчеркнул, что ранее, в 2023-2024 годах, он не предоставлял столько огласки случаям правонарушений со стороны военных ТЦК, однако это не показывало результата.

– Я считаю, что совершил ошибку. Потому что я делал сознательно, на мой взгляд, эффективно свою юридическую работу. Я брал документы, их нарабатывал, отправлял, требовал в юридическом плане реакции. Мы организовывали кучу закрытых совещаний с представителями Минобороны, командованием Сухопутных войск, правоохранительного сектора. Но оказалось, что единственная система, которая может влиять – это публичность, – подытожил он.

Напомним, в Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, где пытали и привязывали людей наручниками к лестнице, нескольким работникам ТЦК сообщили подозрения.

5 апреля Дмитрий Лубинец заявил о вопиющих нарушениях в Ужгородском районном ТЦК и СП, где обнаружили факты незаконного содержания людей, антисанитарии и игнорирования болезней.

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