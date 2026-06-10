Офіс омбудсмена України отримав понад 3 тис. скарг на дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) від січня 2026 року.

Таку цифру озвучив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Скарги на ТЦК: що сказав Лубінець

Дмитро Лубінець зауважив, що до кількості в три тисячі увійшли тільки прямі скарги громадян. Тож ті порушення, які виявили самі працівники Офісу омбудсмана, тут не враховані.

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– Тобто цю цифру можна сміливо множити на три щонайменше. Це, наприклад, ми отримуємо інформацію з засобів масової інформації, з соціальних мереж, зі свідчень людей, які не можуть до мене звернутись щодо конкретного випадку, тому що, згідно з законодавством, вони звертаються щодо порушення своїх прав, – пояснив Дмитро Лубінець в інтерв’ю Радіо Свобода.

Якщо порівнювати цю ситуацію з 2025 роком, тоді звернень було 6 127. В основному вони стосувалися застосування сили, використання балаклав та знімання знаків розрізнення.

Лубінець стверджує, що озвучував інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини (він на посаді з 1 липня 2022 року).

Омбудсмен наголосив, що раніше, у 2023-2024 роках, він не надавав стільки розголосу випадкам правопорушень з боку військових ТЦК, однак це давало мало результату.

– Я вважаю, що зробив помилку. Тому що я робив свідомо, на мій погляд, ефективно свою юридичну роботу. Я брав документи, їх напрацьовував, відправляв, вимагав в юридичному плані реакції. Ми організовували купу закритих нарад із представниками Міноборони, командуванням Сухопутних військ, правоохоронного сектору. Та виявилось, що єдина система, яка може впливати, це публічність, – підсумував він.

Нагадаємо, в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, де катували та прив’язували людей кайданками до драбини, кільком працівникам ТЦК повідомили про підозри.

5 квітня Дмитро Лубінець заявив про кричущі порушення в Ужгородському районному ТЦК та СП, де виявили факти незаконного утримання людей, антисанітарію та ігнорування хвороб.

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